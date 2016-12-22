استفزازا للسعودية: موقع أمريكى يطالب بتعيين ممثلة إباحية سفيرة لديهم

يعد تعيين ترامب كرئيس لأمريكا وثيقة حماية للمعاديين للديانة الإسلامية، حيث لم يبخل ترامب فى إظهار مشاعره السلبية تجاه الدين الأسلامي وجاء فوزه فى الإنتخابات الأمريكية الأخيرة إشارة إنطلاق لكل الكارهين والمعاديين للدين الإسلامي بوجه عام والدول الإسلامية بصفة خاصة إلى الإعلان لمحاربتهم لشتي الطرق، وجاء فى اطار تحقيق هذا الهدف الذي يسعي إليه الكثيرين استفزاز تلك الدول العربية، ومن ضمن تلك الدول العربية وأهمها المملكة العربية السعودية، حيث ذكر موقع أمريكي يدعي “change.org” ، أن هناك مجموعة من الأشخاص الأمريكيين قاموا بالتوقيع على دعوة رسمية وتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة الأمريكية وتحديدًا الرئيس الأمريكي معلننين عن رغبتهم فى تعيين ممثلة أفلام إباحية شهيرة كسفيرة لدي المملكة، حيث تم ترشيح الممثلة اللبنانية “مايا خليفة” تحديدًا كسفيرة للولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

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تصريحات موقع “change.org” الأمريكي:

جاء فى تصريحات موقع “change.org” الأمريكي، أن أكثر من حوالي 4000 شخص أمريكى، قد وقعوا بالفعل على تلك الوثيقة مطالبين بتعين الفتاة اللبنانية الأصل والتى تدعي مايا خليفة كسفيرة للولايات المتحدة فى المملكة، وقاموا بتقديم مطلبهم للرئيس القادم بأمريكي “ترامب”، حيث قالوا: “لدى مايا خليفة سجل حافل من الجميع وخلفية ثقافية يمكن أن تحسن بلدنا والمجتمع الدولى وسوف تكون قائداً يمثلنا خير تمثيل فى منطقة الشرق الأوسط، كذلك رمزاً للبوتقة التى هى أمريكا”.

تصريحات المراقبون للوضع السياسي:

جاءت تصريحات بعض المراقبون على طرح اسم الممثلة الإباحية مايا خليفة ضمن قائمة بالإضافة إلى نشرها على موقع شهير مثل هذا الموقع وبذلك الحجم هو يعد رسالة كيدية للمملكة، حيث يعد أحد الرسائل التى يتم اتباعها ضمن سلسلة من الطرق الاستفزازية التى تقوم بها الولايات الأمريكية ضد الدول العربية.