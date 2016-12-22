حريق هائل بمدينة فى شمال اليابان تسبب فى خسارة 50 مبنى حتى الآن

اندلع حريق هائل باليابان اليوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر 2016، في مدينة ايتوغاوا في اقليم نيغاتا بشمال غرب اليابان، حيث جاءت الإحصائيات الأولية حتى الآن بأن الحريق الهائل الذى نشب بشمال اليابان لم يلحق خسائر فى الأرواح ولكنه ترك عدد من المصابين بالإضافة إلى إلحاقه بخسائر فادحة بالممتلكات ، حيث أثر على حوالي خمسين وغلحق بهم اضرار جسيمة ، وذلك طبقًا لما صرحت به أجهزة الاغاثة، حيث أعلن أن الحريق قد بدأ في أحد المطاعم الصينية ثم بعد ذلك امتد الى اجنحة وباقى المبانى المجاورة بسرعة كبيرة حيث يرجع ذلك إلى أن أغلب البيوت اليابنية تم بنائها بالخشب ، حتى لو أختلف الشكل الظاهري لبعضها وتم كسوتها من الخارج بالحجر.

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تصريحات مسؤل الإطفاء:

جاءت تصريحات هاتفية صادرة من مسؤول في أحد فرق الاطفاء باليابان والمتواجدة حاليًا فى الحريق لوكالة “فرانس برس” حول أخر تطورات الحريق فى أخر خمسة ساعات ماضية، قائلاً: “حاليا عمليات الاطفاء مستمرة وحوالى خمسين منزلا تضرر” ، بالإضافة الإضافة إلى تصريحه بإصابة سيدتان في عمر الأربعين بجروح طفيفة.

تحركات قوات الأمن باليابان:

بعد الإبلاغ عن حريق اليوم الذي نشبب فى اليابان ، تم الدفع بـ 17 شاحنة اطفاء إلى المكان المحدد بمنطقة اقليم نيغاتا شمال اليابان، بينما من جهة أخري صدر أمر من قوات الأمن والجهات المعنية باليابان باجلاء 586 شخصاً من منطقة الحريق والمناطق الاخري .

مطالب حاكم المنطقة المصابة:

جاءت مطالب حاكم منطقة “ريويشي يونياما”، التى اندلع فيها الحريق فى صباح اليوم الخميس، من الحكومة اليابانية أن تقوم بالتدخل الفورى ودفع القوات البرية للدفاع الذاتي “سلاح البر الياباني” إلى المنطقة المنكوبة ، والتى بالفعل قد توجهت إلى مكان الحريق بالمنطقة، وتبذل الآن قصاري جهدها من أجل السيطرة عليه وإخماده.