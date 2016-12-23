رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم عن طريق تدشين برنامج وطني في فبراير القادم

فى اطار سعي المملكة العربية السعودية لتحسين حالة المواطن صاحب الدخل المتوسط والمحدود ، بالإضافة إلى رغبتها فى مواكبة العصر وإقامة عدد كبير من الإصلاحات الكبيرة داخل المملكة، تم الإعلان مؤخرًا بالوثائق فى عدد من الصحف السعودية والمنصات الإعلامية عن بدء الحكومة السعودية فى تدشين برنامج وطنيمن أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي فى السعودية للمواطنين المستحقين للدعم فى كل مكان كما ترغب فى تخفيف آثار الإصلاحات عليهم التى تعمل عليها السعودية حاليًا، حيث أشارت بعض المصادر أن الدعم الحكومي المعلن عنه للمواطنين المستحقين سوف يكون بشكل مباشر كما سيكون عبر منصة واحدة، وسوف يطلق عليه برنامج “حساب المواطن”.

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أهداف برنامج “حساب مواطن”:

يهدف برنامج حساب مواطن والتى أعلنت عنه المملكة السعودية مؤخرًا إلى تخفيف الآثار الاقتصادية من عملية الإصلاحات المختلفة التى تقوم بها المملكة علي الأفراد ذوي الدخل المنخفض والدخل المتوسط السعوديين، كما ترغب الحكومة السعودية فى رفع كفاءة الدعم الحكومي للسعوديين ، حيث تسعي إلى تشجيع الأسر السعودية المقصودة بالدعم علي ترشيد الاستهلاك وذلك فى كلاً من منتجات الطاقة والمياه.

كيفية احتساب قيمة البدل النقدي:

يتم احتساب قيمة البدل النقدي فى برنامج “حساب مواطن”، كما ورد فى التصريحات الأخيرة علي الأثر المباشر والأثر الغير مباشر والذى تتوقعه الحكومة من عملية الإصلاحات الاقتصادية المختلفة التى تقوم بها داخل أرجاء المملكة، كما سيتم الإحتساب على حسب عدد أفراد الأسرة وأفرادها، وقد قررت الحكومة أن تتم مراجعة هذا البرنامج بشكل دوري ومستمر، وقد ورد أنه سوف يتم احتساب البدل فى البرنامج ايضًا بناء علي مستويات ترشيد الاستهلاك للمواطنين، وسوف يتم صرف هذا البدل وجميع الأموال المحددة للأسر بعدل بينهم كما سيتم صرف الاموال بشكل نقدى لتشجيعهم على الادخار، كما ستم دفع تلك الأموال لهم من قبل تنفيذ أي إصلاحات هيكلية قد تمسهم بأي صورة.

طريقة التسجيل فى حساب مواطن:

1 – سوف يتم فتح بوابة التسجيل بشكل مباشر لجميع الأسر السعودية المستفيدة من البدل بداية أول شهر فبراير القادم لعام 2017 ، كما تم التصريح بأنه سوف يتم إضافة جميع الافراد السعوديين المستفيدين حاليًا من برنامج المعاشات الضمانية ، والتى بدورها تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية فى برنامج حساب مواطن تلقائيا.

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2 – ورد أنه سوف يتم البدء فى تحليل الأهلي المتقدمين والأفراد الاستحقاق بشكل فعلي للحساب والبدل لكافة المسجلين، وذلك اعتبارًا من منتصف شهر فبراير المقبل لعام 2017.

3- سوف يتم الإعلان رسميًا عن نتائج الأهلية بعد الإنتهاء من الفرز والإعلان عن المستحقين لهذا البدل من الافراد المسجلين فور الإنتهاء منه.

4 – تقرر أن يتم صرف البدل المستحق والذي تقررة المملكة لجميع المستفيدين من البرنامج والمؤهلين للبدل ، وذلك عن طريق الحوالات المصرفية، حيث يقوموا بأستلام الأموال قبل تطبيق الأسعار الجديدة.

موعد فتح باب التسجيل في البرنامج:

تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في برنامج حساب مواطن من يوم 1 فبراير2017، وبناءًا عليه سوف يتم صرف جميع مستحقات البدل للأفراد قبل تطبيق جملة الأسعار الجديدة التى تناسب التطورات فى كلاً من البنزين والكهرباء والديزل ، حيث جاء أنه سوف يتم تطبيقها بداية من شهر يوليو 2017.