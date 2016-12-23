الفاتح: رفع الدعم عن أسعار الطاقة تدريجيا حتى 2020 لمواكبة الأسعار العالمية وتقديم الدعم للمستحقين نقدياً

تعد الطاقة هي أساس الحياة فى عصرنا الحياة وأهم أسباب الكثير من الصناعات، وقد قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، “خالد الفالح”، بالمملكة العربية السعودية ، بخصوص شأن إرتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية فى المملكة، إن أسعار البنزين الموجود داخل حدود المملكة العربية السعودية أقل بكثير مقارنة بأسعار البنزين فى باقى دول العالم الأخرى، بالإضافة إى أن معدل استهلاك الفرد للبنزين في المملكة السعودية من الطاقة بمختلف أنواعها يعادل 3 أضعاف استهلاك غيره من الطاقة فى الدول الأخري، وفى نفس الوقت تقوم المملكة السعودية بتوفير الطاقة لجميع المواطنين بصفة عامة وجميع القطاعات والهيئات داخل الدولة بكفاءة عالية ووفرة ليس لها مثيل وغير موجودة فى ما يماثلها من قطاعات على مستوى العالم.

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موعد رفع أسعار الطاقة بالمملكة العربية السعودية:

ورد فع الإعلان الذى صرح به فاتح، أن وزارة الطاقة بالمملكة قد قررت أن يتم رفع أسعار الطاقة بشكل تدريجي حتى عام 2020، وذلك من أجل أن ترتبط الأسعار بغيرها من البلدان وتواكب الأسعار العالمية الموجودة حاليًا، كما ستقوم المملكة بتقديم الدعم كل شهر للمستحقين من المواطن حتى لا يتضرروا من تلك الإصلاحات بشكل نقدي لكي يستطيعوا ان يستفيدوا منه.

أسعار الطاقة فى السعودية اليوم الجمعة 23_12_2016: