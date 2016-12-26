افتتاح فرع جديد لكشري أبو طارق فى جدة بالمملكة العربية السعودية

يعد الكشري احد الأطباق الرئيسية الشعبية والمشهورة داخل جمهورية مصر العربية، ومن أشهر المحلات الخاصة بتقديم الكشري، محلات كشري “أبو طارق” ، حيث فاجئ المسؤلين عن سلسلة محلات ومطاعم كشري أبو مصر جميع المصريين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بإفتتاح أحد الفروع الجديدة لها داخل المملكة العربية السعودية، وتم افتتاح فرع كشري أبو طارق داخل المملكة وتحديدًا فى جدة أمس السبت الماضى، وفى خلال تصريحات المسؤلين عن المطعم أكدوا أن هذا الفرع هو بداية الإنطلاق لفتح عدد من المطاعم فى السعودية والتابعة لسلسلة مطاعم كشري أبو طارق ، حيث ينون فتح عدد من الفروع الأخري داخل المملكة العربية السعودية.

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افتتاح كشري أبو طارق بجدة:

شهد افتتاح فرع كشري أبو طارق بالمملكة العربة السعودية عدد ضخم من الحضور المصريين والعرب بالإضافة إلى عدد كبير من الجنسيات الأخرى، خيث سيطر على الأجواء حالة من السعادة وخاصة على المصريين المقيمين بجدة بسبب افتتاح فرع كشري أبو طارق داخل المملكة ، ومن جهة أخري صرح مدير محال كشري أبو طارق ، المدعو طارق يوسف، أنه ينوي افتتاح ثلاثة فروع أخري من سلسلة مطاعم أبو طارق داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تنوي سلسلة المطاعم الشهيرة الإستثمار داخل أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أوضح أنهم ينون استثمار حوالي 2.4 مليون ريال سعودي داخل المملكة فى الفترة المقبلة ، واشار مدير الفرع الجديد إلى سعادته بالغقبال الشديد على المطعم بالغضافة إلى العدد الكبير الذى كان ينتظر بالخارج حتى يفرغ له مقعد داخل المحل لما كان عليه من إقبال كثيف من الزبائن المصريين والعرب وجميع الجنسيات في عدد كبير من الأوقات المختلفة، بالإضافة إلى وجود العديد من الفنانين الذين أصبحوا من رواد المطعم من وقت للأخر.