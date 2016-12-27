العثور على الصندوق الأسود للطائرة الروسية المنكوبة

صرحت وزارة الدفاع الروسية على انه تم العثور على الصندوق الأسود فى موقع سقوط الطائرة الروسية “تو-154” التى تحطمت بالقرب من سوتشى فى الخامس والعشرون من هذا الشهر , وصرح مصدر بالمكتب الإعلامى لوزارة الدفاع الروسية ,بأنه تم العثور على جهاز فالكون , على بعد 1600 متر من السواحل الروسية بعمق 18 مترا على جهاز التسجيل الخاص بالطائرة (الصندوق الأسود) , وسوف تنقل طائرة عسكرية روسية الصندوق الأسود الذى تم إنتشاله من موقع الحادث الى معهد البحوث الروسية , لكى يتسنى لهم تفريغ تلك المعلومات التى يحتوى عليها الصندوق الأسود ,وتم اتأكيد أن الصندوق الأسود بحالة جيدة وجارى البحث عن الصندوق الثانى وسوف يتم انتشاله قريبا من موقع الحادث .

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العثور على قطع كبيرة من هيكل الطائرة بقاع البحر الأسود

عثر الغواصين المشاركين بعملية البحث عن اجزاء الطائرة الروسية التى تم تحديد مكان سقوطها بالبحر الأسود , وتم العثور على قطعة كبيرة من هيكل الطائرة وتم انتشالها من قاع البحر , وكشفت وزارة الدفاع على أنه تم العثور على قطع من أجهزة القيادة الخاصة بالطائرة المنكوبة . والجدير بالذكر ان حطام الطائرة انتثر على محيط 1 كيلو متر من موقع الحادث , وقد اكدت وزارة الدفاع الروسية ان الحطام الرئيسى الخاص بهيكل الطائرة تم العثور عليه على بعد 1.8 كلم عن الساحل وبعمق 27 مترا , وقد تم البدأ فى التجهيز لرفع الحطام من أعماق البحر الأسود ,وتم العثور على بعض الجثث يرتدون ستر النجاة , مما يؤكد أن طاقم الطائرة كانوا على علم بوجود عطل بالطائرة او شىء طارىء, وقد صرح وزير النقل الروسى على أنه سبب سقوط الطائرة عطل فنى أو خطأ قد قام به الطاقم .

استمرار عمليات البحث بقاع البحر الأسود

وتستمر عمليات البحث بقاع البحر الأسود , وتضم فرق كثيرة من فرق البحث 140 غواص ومايزيد عن ثمان أجهزة من الأجهزة الخاصة بالعمل بأعماق البحار , وبعد الطائرات التابعة لوزارة الدفاع الروسية, وبعض الفرق القادرة على القيام بجميع عملات التقنية الصعبة فى قاع البحر , وتم تعزيز مجموعات البحث بأفراد تعدت اعدادهم 3500 شخص غير المعدات المتخصصة بالعمل فى اعماق البحر والأليات الخاصة بهم , وأمدت وزارة الدفاع فرق العمل ب 45 سفينة و خمس مروحيات عسكرية غير الطائرات بدون طيار , واعلان حالة الطوارىء داخل الوزارة لتقديم كل العون لفرق البحث .