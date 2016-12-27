روسيا تعلن الحداد على أرواح ضحايا “تو-154”

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين , أن يوم الأثنين 26/12/2016 يو حداد وطنى على أرواح ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التى أودت بحياة 92 شخصا على متنها . وقد تم تنكيس الاعلام الوطنية وإلغاء جميع البرامج الترفيهية بجميع أنحاء البلاد وفى التلفزيون الروسى والأذاعة الروسية , وقد كلف الرئيس الروسى الحكومة الروسية بأتخاذ جميع الإجراءات لتقديم يد العون لأسر الضحايا وتقديم المساعدات لهم , وتراجع الرئيس الروسى بعد حادث الطائرة عن حضور معرجان أضواء سان بطرسبورغ , المهرجان الذى كان من المقرر إقامته بوسط المدينة بأحتفالات رأس السنة , وسوف تقام صلاح الجنازة على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة بجميع الكنائس ودور العبادة الروسية .

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بيلاروس تنضم للحداد تضامنا مع روسيا

أنضمت بيلاروس الى روسيا فى مراسم الحداد التى تقيمها روسيا , فى خطوة تضامن مع الشعب الروسى , ويستمر تدفق الروسين الى السفارة الروسية فى مينسك لتقديم مراسم العزاء على أرواح الضحايا , وقد أمر الرئيس البيلاروسى بتنكيس الأعلام الوطنية تضامنا مع الحداد الروسى فى جميع مؤسسات الحكومية داخل بلاده , وأغلاق البرامج التلفزيونية الترفيهية فى التلفزيون البيلاروسى واحتفالات أعياد الميلاد ايضا تزامنا وتضامنا مع الحومة والشعب الروسى , وقد عبر الرئيس البيلاروسى عن حزنه وتعازيه للرئيس الروسيى والشعب الروسى واكد ان بلاده تشاطر روسيا مشاعر الحزن والألم على ارواح الضحايا . وعلى صعيد أخر أكد نور سلطان نزاربايف رئيس كازاخستان عن تعازيه للشعب الروسى حكومة وشعب , وأن الشعب الكازاخستانى , يشاطر الشعب الروسى أحزانه ويقف بجوارهم فى هذه الكارثة ومهما حدث من تحقيقات لمعرفة أسباب الكارثة فأنها لا تعيد الضحايا الى الحياة مرة أخرى .وقدقام المواطنين بروسيا بالذهاب الى مقر فرقة الكساندروف الموسيقية التى كان معظم عازفو الفرقة من ضحايا الطائرة المنكوبة وتوافدو أيضا الى مبانى القنوات التلفزيونية التى كان مراسلوها على متن الطائرة لتقديم واجب العزاء ووضع أكاليل الزهور لهم فى مقار عملهم .

تعويضات لذوي ضحايا حادث تحطم الطائرة المنكوبة “تو- 154”

أعلن روسلان تساليكوف نائب وزير الدفاع الروسى أنه سوف يتم صرف تعويضات بحد أقصى لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة , وصرح بأنه قبل كل شى تعلن وزارة الدفاع عن خالص التعازى لكل عائلات وأقارب وأصدقاء ضحايا الطائرة المنكوبة من الفنانين والصحفين والعسكريين , وعن خالص تعازيه للناشطة الحقوقية والطبيبة ليزا , وأعلن أنه سوف يتم تقديم كل المساعدات والدعم اللازم لأقارب الضحاية وأن الحكومة الروسية لن تترك أحدا بدون رعايا فى الوقت الراهن او فى المستقبل سواء كان عائلات الضحاية من المدنين أو العسكريين , وصرح بأن وزير الدفاع صرح على أنه سوف يتم صرف جميع التعويضات بالحد الأقصى وهذا الأمر تم تنفيذه بالفعل وسوف تحصل كل عائلة على مبلغ 5.9 مليون روبل أى مايقابل 120 الف دولار تعويضا لهم لفقدهم زويهم فى حادث الطائرة .