ليلة رأس سنة دامية على تركيا: بابا نويل يقتل 40 شخصاً في هجوم مسلح على ملهى ليلى بإسطنبول

بينما تحتفل دول العالم برأس السنة الميلادية الجديدة، كانت تركيا تعيش ليلة دامية بعد إحداث هجوم مسلح بمدينة أسطنبول على أحد الملاهي الليلية المكتظة بالزائرين لها فى تلك الليلة ، حيث قام أحد الاشخاص بالتنكر فى زي بابا نويل لعدم إثارة الشبهات وقام بالدخول لأحد الملاهي الليلية ، واستطاع قتل حوالي 40 شخصاً كانوا بداخل هذا الملهي بذلك الوقت بينما أصيب 70 آخرون من المتواجدين بالمكان، وقد ورد أن من بين القتلي والمصابين سائحين

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رواية شهود العيان:

جاء فى رواية بعض الشهود العيان للواقع أن شخص كان يرتدي زي بابا نويل وقام بعمل مشادة بينه وبين رجال الامن المسؤلين عن حماية المكان وقد نجح في قتل شرطي منهم، ثم قام بعد ذلك بالدخول إلى الملهي الليلي واطلاق النيران بصورة عشوائية على رواد الملهي ، حيث كان بداخله مئات الاشخاص الذين يحتفلون برأس السنة الميلادية الجديدة.

تصريحات قوات الامن التركية:

بعد إبلاغ قوات الامن التركية بالحادث إنتقلت على الفور إلى موقع الحادث وقام رجال الأمن التابعين لهم بطويق المكان، كما قام لمسؤلين الامنين بإصدار الاوامر الفورية بإخلاء جميع الأماكن الليلية الموجودة بالمنطقة تحثبًا لأى إعتداء أخر، بينما صرح وزير الداخلية التركي أن منفذ الحادث قد هرب قبل القبض عليه ولكن الشرطة حاليًأ تحاول تبع أثره.

أول رد فعل دولي:

جاء فى أول رد فعل دولي من الرئيس الامريكي على الهجوم المسلح الواقع بتركيا أمس أنه طالب المجتمع الدولي بتقديم جميع المساعدات اللازمة للسلطات التركية ومساندتها.

وجدير بالذكر أن الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، فور معرفته بالحادث قام بإجراء إتصالاته بكلاً من المحافظ ورئيس الوزراء من أجل الإطلاع على اخر الأحداث وما يطرأ من الأمور، وقد وصف محافظ إسطنبول، “واصف شاهين”،الحادث الإرهابي على الملهى الليلي بأنه عمل إرهابي جبان.