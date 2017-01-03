ترامب يتوعد بيونغ يانغ وينتقد بكين مجددا

شدد الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى تصريحات له بأنه سوف يتوعد كوريا الشماليا وأنه لن يسمح لها بتاتا استهداف الأراضى الأمريكية,ووضح الرئيس الأمريكى المنتخب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعى “تويتر” على أن كوريا الشمالية فى المرحلة الاخيرة من مرحلة تطوير الأسلحة النووية التى بدأتها منذ مدة المنظومة النووية القادرة على الوصول الى عمق الولايات المتحدث الأمريكية وإن هذا لن يحدث أبدا , وقد وجه الرئيس الأمريكى للسلطات الصينية الأتهام بالتقاعس وعدم تسوية العلاقات فى قضية كوريا الشمالية وشدد قائلا , جنت الصين أرباحا كثيرة من وراء التجارة أحادية الجانب مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها لم تقدر على تسوية المسائل المتعلقة بكوريا الشمالية

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تعليق الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكى ” ترامب”

علقت الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قائلة , بعد الجهود التى بذلتها وماذالت تبذلها بكين , بنية نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية وهذا واضح أمام الجميع وان الموقف الصينى ثابت ونيته السلام والأستقرار بالمنطقة وإن بكين سوف تدعو كل الأطراف المعنية بهذا الموقف الى حوار عاجل والتخلى عن كل هذه الأعمال التى سوف تؤدى الى تصعيد الموقف .

والجدير بالذكر أن زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ” قد أعلان فى وقت سابق أن بلاده سوف تصنع صاروخا عابر للقارات وأنه سوف يكون اخر مرحله به فى بدايه 2017 ووعد بمعاقبة يانغ على زيادة العسكرية الخاصة بها واشترط تخلى الولايات المتحدة وسيئول عن إجراء المناورات فيما بينهم , وقد افادت وكالة يونهاب أن بيونغ يانغ رفضت شروط كوريا وانها سوف تتمكن من صناعة صاروخ عابر للقارات بعام 2020 , وقد كلفت الأدارة الأمريكية شركة “راند ” للبحث فى حقيق أن كوريا تسطيع انتاج هذه الصواريخ وإنتاج من 70 الى 100 صاروخ نووى .

واشنطن تحذر بيونغ يانغ من ارتكاب “أعمال استفزازية”

حذرت واشنطن من أرتكاب أى عمل استفزازاى بعد تصريح كيم جونج زعيم كوريا الشمالية بأن بلاده قد وصلت الى المرحلة الأخيرة من صناعه الصاروخ النووى العابر للقارات , الذى اعلن عنه أثناء خطابه بأحتفالات العاما لجديد وصرح أيضا ان بلاده فى 2016 اصبحت من القوى النووية والعسكرية التى لا يستطيع أحد منا لمساس بها ملمحا بتصريحاته على الولايات المتحدة الامريكية , وقد رد عل هذه التصريحاتا لمتحدث بأسم وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاغون” تدعو الولايات المتحدة الأمريكية كوريا لاشمالية الى تفادى أى عمل استفزازى وأى خطاب يهدد عملية السلام بالمنطقة والاستقرار الدولى للمنطقة وسوف يكون لمجلس الأمن الدولى عدة قرارات بشأن هذا الموقف ومن المؤكد أن يتم حظر كوريا الشمالية من تجربة هذه الصواريخ العابرة للقارات , ودعت وزارة الدفاع الامريكية كل الدول المعنية الى اتسخدام الأعلام وكل الشخصيات المؤثرة لرفض تجارب الصواريخ البالستية .