دونالد ترامب يختار “دينا حبيب” ابنة بقال عربي مصري ليوليها منصب كبير فى ولايته

تم اختيار “دينا حبيب”، ابنة بقال عربي مصري للعمل ضمن من ولاهم “دونالد ترامب” ، فى ولايته الحالية ، حيث تم اختيارها لشغل منصب “مستشارة كبيرة لشؤون المبادرات الاقتصادية”، حيث أعلن الفريق الانتقالي للمرشح المنتخب دونالد لترامب يوم أمس الخميس، أن دينا حبيب تبلغ من العمر حوالي 43 عاما، وتعمل حاليًا “المسؤولة التنفيذية في مصرف غولدمان ساكس”، كما أن دينا كانت عضوة اسابقة في إدارة الرئيس الراحل “جورج بوش” الابن ، حيث أشادوا فى بيان خاص بأن دينا حبيب تمتلك “موهبة فذة وسجلا ممتازا في مجالات الخدمة العامة والقطاع الخاص، وقد أشرفت على برامج رئيسية ومبادرات تتعلق بالتنمية الاقتصادية وتمكين المرأة في العديد من مجالات التنمية وريادة الأعمال”، وجدير يالذكر أن دينا حبيب قد رشحت نفسها فى ولاية ترامب ضمن عدد من أصدقائها بنفس المصرف مثل “ستيفن منوشن”، الذي تم اختياره للتعيين فى عين وزيرا للخزانة، ورفيقها “ستيف بانون”، الذى اختير للعمل “كبير المخططين الاستراتيجيين”.

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تعرف على دينا حبيب:

دينا حبيب من أصول مصرية ، ولدت في القاهرة عام 1973 ، وهاجرت وهي ابنة الأربعة سنوات برفقة والدها إلى ولاية تكساس الأمريكية، وعاشت في دالاس وسط أسرة بسيطةالحال لاب يعمل كبقال ويقود حافلة، واستطاعت أن تتفوق فى دراستها، حتى تخرجت من جامعة تكساس، وبدأت حياتها السياسية في الولاية، واستطاعت دينا أن تحصل على دورة تدريبية في مكتب السناتورة الجمهورية “كاي بيلي هاتشيسون”، حيث اشادة السناتورة فى هذ الوقت بنبوغ دينا الدبلوماسي.

المناصب الذى شغلتها دينا بالحكومة الأمريكية:

شغلت دينا حبيب فى عدة مناصب مختلفة بالحكومة الامريكية، منها وزارة الخارجية والبيت الأبيض وكان ذلك فى ولاية جورج بوش الابن، ثم تم اختيارها للعمل فى منصب مساعدة لوزير الخارجية لشؤون التعليم والثقافة، ثم تم تعيينها فى منصب مساعدة نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، وكانت دينا وهي فى الـ 29 من عمرها أصغر من تولي منصب مساعدة الرئيس لشؤون الموظفين في الولايات المتحدة، حيث كان عملها مساعدة الرئيس فى اختيار أعضاء إدارته والسفراء، بالإضافة إلى أنها نجحت في عقد العديد من الشراكات التى تضمنت أصحاب الأعمال والحكومة، حيث كان دورة يتمحور حول مجالات التنمية والاستجابة للكوارث، وقد عملت دينا حبيب مع رؤساء الجامعات الأمريكية من أجل إلحاق الطلاب الدوليين فى برامج الدراسة الأميركية.

مستقبل دينا مع ترامب:

جاءت توقعات شبكة CNN بخصوص أجندة دينا حبيب القادمة والتى تسعى لتنفيذها فى حكومة ترامب، أن تقوم بالعمل على استكمال أجندة ابنة الرئيس “إيفانكا “، والتي كانت بدورها تعمل كمستشارة لها، حيث كانت إيفانكا قد أعلنت فى السابق عن الملامح الأولية لخطتها المستقبلية خلال ولاية والدها، والتي كانت ترتكز على حول المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى رغبتها فى حصول المرأة فى أمريكا على إجازة خاصة من أجل رعاية الأسرة ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر وغيرها من القضايا التي تهم النساء.