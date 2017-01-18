بالصور: تعرض مقر إقامة الرئيس الأمريكي المنتخب “ترامب” لإطلاق نار بواشنطن

قبل أن يهنأ الرئيس المنتخب الجديد للولايات المتحدة الأمريكية بمنصبه الجديد كرئيس فعلي للبلاد ، وبعد حرب استمرت لعدة شهور مع خصم قوي من أجل تولي هذه السلطة ، بدأ المعاديين له والمختلفين فى مذاهبهم وأرائهم ومعتقداتهم مع الرئيسى الأمريكي دونالد ترامب بتراشق ألسنة اللهب وإشعال فتيل الحرب ضده ، حيث بدأ محاولات زعزعت ترامب ليبتعد عن هذا المنصب مبكرًا ، فقد وردت بعض الأنباء فى الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية ، أن الرئيس دونالد ترامب ، قد تعرض مقره الحالي فى الفندق الذى يقيم فيه والموجود بدوره فى العاصمة بواشنطن لحادث مفاجئ ، حيث قام بعض المجهولين بإطلاق الأعيرة النارية على الفندق وفروا هاربين ، وقد جاءت بعض التصريحات الصحفية أنه قد قام بعض المعارضين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب و المحتجين على سياسة ترامب والغضبين من توليه منصب رئيس أكبر دولة فى العالم والوحش الكبير الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ورد فى التصريحات الإعلامية أن المارضين قد تجمعوا أمام الفندق الذي يقيم فيه حاليًأ ترامب وقاموا بإشعال النيران بشكل مباشر في المكان ، وجدير بالذكر أن هذه التصريحات خرجت على شبكة “abc” الأمريكية.

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الرئيس الروسى يحذر من إنقلاب على حكم الرئيس الامريكي:

جاءت تصريحات “فلاديمير بوتين” ، الرئيس الروسى ، معلقًا على الوضع الجاري فى الساحة السياسية الأمريكية أنها كل هذا سوف يستمر وربما يزيد مستقبلاً من وجهة نظره ، وهذه البيئة سوف تكون مشجعة إلى تحالف خصوم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي والإنقلاب عليه ، وقد وردت تصرحات الرئيس الروسي خلال المؤتمر الصحفى الذى أجراه فى حضور الرئيس المولدوفى دودون ، عندما كان يجري زيارته الاخيرة لموسكو ، حيث أشار فى حديثه أن المعارضيين الحاليين لسياسة ترامب وافكاره سوف يضعون العراقيل لمنعه من الإستمرار فى الحكم والتقدم بالبلاد ، بالإضافة إلى سعيهم لمنعه من ممارسة مهام منصبه الحالي بصفته رئيس للولايات المتحدة الامريكية ، مما يساعد بعد ذلك فى الإنقلاب عليه بسبب تأخر نهوضه بالبلاد ، وهذه قد تكون وجهة نظر بعض السياسيين الذين يعتبروا تولي ترامب للرئاسة سوف يضر بمصالحهم ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

