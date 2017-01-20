بالفيديو: انهيار برج “بلاسكو” التجاري وسط طهران إثر حريق ضخم وعشرات القتلا

عاشت دولة إيران يوم أمس ماسأة كبيرة إثر إنهيار أحد أكبر الأبراج الشهيرة الموجودة بالدولة الإيرانية ، حيث نقل عدد من وسائل الإعلام الإيرانية يوم أمس الخميس لحظة انهيار البرج “الضخم الذى يطلق عليه لقب “بلاسكو” ، وجدير بالذكر أن البرج التجاري الشهير الذى انهار بشكل كامل يوم أمس كان يوجد في وسط العاصمة الإيرانية طهران ، كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن هناك كبير من الضحايا الذين انهار عليهم البرج ولم يتمكنوا من إنقاذهم حيث توقع المسؤلين حسب ما ورد فى وسائل الإعلام أن هناك احتمال وقوع عشرات القتلا بسبب انهيار المبنى ، وقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن عن تواجد عدد كبير من وسائل الإعلام كانوا يحاولون إخماد الحريق قبل إنهياره ، حيث قالت “عشرات سيارات الإطفاء وعشرات رجال الإطفاء كانوا موجودين في المكان لإطفاء هذا الحريق منذ الصباح الباكر، لكن البرج قد انهار وهناك أنباء عن وجود عشرات رجال الإطفاء تحت الأنقاض”.

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تصريحات وسائل الإعلام الإيرانية:

جاءت تصريحات وكالة “تسنيم” الإيرانية” ، أنه فى صباح يوم أمس نشب حريق ضخم ببرج بلاسكو الشهير بإيران وتحديدًا في الطابق التاسع ، حيث يعد هذا البرج هو برج تجارة يحتوي على العديد من محلات الألبسة الجاهزة ، ولم يتم معرفة سبب هذا الحريق حتى الآن ، وقد جاء تصريح المتحدث الرسمي باسم هيئة المطافي التابع للعاصمة طهران بعد وقوع هذا الحادث الكبير ، لوكالة “فارس” الإيرانية” ، إنه نشب حريق صباح الخميس، في المبنى التجارى “بلاسكو” ، حيث يوجد هذا المبنى فى تقاطع شارع جمهوري وفردوسي الموجود وسط العاصمة طهران ، وقد صرح المتحدث الرسمي للمطافى إن عمليات الإطفاء كانت مستمرة وقت إنهيار البرج بشكل كامل ، وقد صرحت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا ” ، فى أخر تصريحاتها أنه فى وقت إنهيار هذا المبنى التجاري كان بداخله حوالي 200 رجل إطفاء ، وقد قدم إلى هذا البرج الذى كان موجود في حي طهران هذا العدد الكبير من رجال الإطفاء من 10 مراكز مختلفة موجودين داخل العاصمة طهران ، حيث كان البرج يحتوي على 17 طابقا بينما نشب الحريق فى أوسطه تقريبًا بعد أن تم الإعلان أن الحريق بدأ فى الطابق التاسع بشكل مفاجئ ، وجير بالذكر أنه قد رصدت عدد كبير من القنوات التلفزيونية الإيرانية وغيرها لحظة انهيار البرج كما تداول الفيديو المصور لهذه اللحظة العديد من قنوات اليوتيوب وصفحات التواصل الإجتماعي بعد عدم القدرة على السيطرة على النيران التى التهمت البرج وادت إلى إنهياره.

شاهد فيديو إمهيار برج بلاسكو: