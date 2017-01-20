رسميا… ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الامريكية

أدى الرئيس الامريكي المنتخب “دونالد ترامب” منذ قليل ، اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الامريكية ال45 ، خلفا للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.وقال ترامب في اليمين الدستوري الذي أقسم عليه :” أقسم أنني سوف أعمل بإخلاص على تنفبذ مهام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وسأحرص بكل ما في وسعي على الحفاظ على الدستور ، وحمايته والدفاع عنه” .

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وأيضا، أقسم مايك بينس على اليمين الدستوري نائبا للرئيس الجديد للولايات المتحدة الامريكية.وقد حضر حفل تنصيب ترامب كلا من الرئيس المنتهيه ولايته “باراك أوباما” ،والمرشحة الجمهورية التي خسرت في الانتخابات امام ترامب ” هيلاري كلينتون” ، وعدد من رؤساء الولايات المتحدة الامريكية السابقين مثل كارتر ،و جورج بوش ، وكلينتون ، بالاضافه الي سيدة امريكا الاولى السابقة زوجه أوباما وسيدة أمريكا الاولى الجديدة زوجه ترامب، وايضا أعضاء الكونجرس الامريكي وقيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقد حرص ترامب على مصافحة بنيس عقب أداء اليمين الدستوري،وكذلك مصافحة أعضاء حكومته الجدد ومستشارية الذين اختارهم حتي الان ، وكذلك مصافحة زوجته وأبنائهوسيتوجه ترامب لتوقيع على استلام رئاسته للبلاد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.