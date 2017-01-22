أول يوم لترامب فى البيت الأبيض يستمع فيه لآيات من القرآن الكريم داخل الكاتدرائية الوطنية

بعد تنصيب ” دونالد ترامب ” ، رئيسًا للولايات المتحدة الامريكية ، للمرحلة القادمة ، بدأ ترامب فى أداء المراسم المتبعة بصفته رئيس جديد للبلاد ، حيث أعلنت بعض الصحف العربية والأجنبية صور لترامب أثناء زيارته للكنيسة الوطنية فى أحد هذه المراسم المتبعة بالإضافة إلى أن حفل التنصيب بداخل الكنيسة قد بدأ بقرأة القرأن الكريم ، ليبدأ تراب أول مهام وظيفته كرئيس منتخب لأمريكا بالإستماع إلى أيات من القرأن الكريم داخل الكنيسة بواشنطن ، وجدير بالذكر أنه قد قام الموقع الإخباري الأمريكي الشهير ، “ريفيو جورنال ” ، بالإعلان عن استماع ترامب وزوجته ونائبه وجميع المشاركين لتنصيبه كرئيس للبلاد الأمريكية إلى القرأن الكريم فى أول يوم له فى منصبه ، كما قام الموقع الإخباري بنشر مقطع فيديو بهذا الحديث ، حيث انتشر الفيديو على عد كبير من القنوات الإعلامية والإخبارية والمواقع ايضًا وقنوات اليوتيوب ، ويضم الفيديو بث مباشر للرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب” وبجواره تجلس زوجته ميلانيا ، بالإضافة إلى نائبه مايك بنس ، وهم يتممون باقى التقاليد المتبعة لتنصيبه رئيس للبلاد ويستمعون لبعض أيات القرأن من داخل الكنيسة.

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احتفال الكاتدرائية بترامب كرئيس لأمريكا:

احتفلت الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، بتولى الرئيس الجديد للبلاد “دونالد ترامب ” ، الحكم واستكمال مراسم تنصيبه رئيس للولايات المتحدة الامريكية ، حيث بدأ الإحتفال بالإستماع إلى بعض من الآيات القرآنية باللغة العربية بالإضافة إلى ترجمتها إلى اللغة الاجنبية أثناء حضورهم الاحتفال ، فى اطار احتفالاتهم بخليفة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ، فى الزيارة الأولي التى اجراها الرئيس الجديد لأمريكا للبيت الأبيض بعد توليه هذا المنصب فى الكاتدرائية الوطنية ، ليعمل على استكمال باقى مراسم تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الامريكية.

الأيات القرآنية التى بدأ ترامب بها اول يوم لتوليه الحكم:

قام بعض رجال الدين الإسلامي ببدء الإحتفال داخل الكنيسة بتولى ترامب الرئاسة فى حضور لفيف من الوزراء الجدد لترامب ، وبعض رجال الدين المسيحي بتلاوة بعض أيات القرأن الكريم ، حيث كانت البداية من سورة الحجرات ، الأية الـ13 لقوله تعالي : “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ” ، وبعد الإنتهاء منها تم تلاوة سورة الفاتحة عن طريق رجل إسلامي أخر ، وجدير بالذكر أن ترامب قد أك فى خطاب توليه على أنه سوف يقوم بالقضاء على الدين الإسلامي المتطرف والعنيف.

شاهد الفيديو: