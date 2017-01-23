“جون كيرى” وأشهر الشخصيات الأمريكية يشاركون فى موجة التظاهرات العارمة بالولايات المتحدة ضد ترامب

فى مظاهرات حاشدة لم تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عام ، خرج مئات الألاف من المواطنين الأمريكيين فى تجمعات حاشدة معبرين عن قلقهم البالغ من تولى ترامب رئاسة بلدهم وبين صفحات أجندته الخاصة يدس العنف والكراهية والتفرقة العنصرية ، وذلك كله بعد تولى ترامب رئاسة أكبر دولة فى العالم بيوم واحد ، ليصبح هذا الحدث الأول من نوعه فى تاريخ أمريكا ، وجدير بالذكر أنه قد خرج ضمن الحشود رئيس الوزراء السابقة للولايات المتحدة ، “جون كير” ، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الهامة والفنانين وغيرهم من الشخصيات الأمريكية الشهيرة التى انضمت لموجة التظاهرات العامة التى اجتاجت معظم الولايات الأمريكية يوم أمس ، بالإضافة إلى امتلاء صفحات التواصل الغجتماعي بتصريحات أكبر النجوم ودعمهم لهذه المظاهرات والإعراب عن تخوفهم من مستقبل أمريكا ومستقبلهم المدنى مع ترامب ، لينزاح بهذه المظاهرات الكبيرة الستار عن حقيقة مشاعر المواطنين الأمريكان ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

Advertisements

مظاهرات فى الولايات المتحدة الأمريكية:

انطلق الأف المواطنين بأمريكا فى موجة مظاهرات قوية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عشرات السنوات ، حيص خرج مئات آلاف الأميركيين وكان أغلبهم من النساء في “مسيرات نسائية” ، وكانت هذه المسيرات تهدف إلى الدفاعاعن الحقوق المدنية الخاصة بهم ضد سياسة الرئيس الجديد “دونالد ترامب” ، حيث جاءت هذه المسيرة بسبب دعوة أطلقتها إحدى السيدات الأمريكيات عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك ، والتى تدعى الجدة “تيريزا شوك” ، لتكون دعوتها هى الشرارة الاولى لكشف مدى الانقسام داخل المجتمع الأميركي ، وقد تراوح أعداد المتظاهرين في العاصمة واشنطن ما بين 200 ألف إلى 500 ألف شخص ، وجاءت هذه الأرقام طبقًا لما صدر فى بيان مساعد رئيس بلدية واشنطن “كيفن دوناهو” ، بينما عبر مئات الآلاف طريقهم إلى العاصمة راغبين فى الوصول إلى محيط البيت الأبيض ، بينما منعت مظاهرات أخري بلغ أعداد المتظاهرين فيها آلالاف من الوصول إلى محيط مقر الكونغرس “الكابيتول” ، بينما خرج عدد كبير من التظاهرات الأخري فى عدد من الولايات الأمريكية مثل بوسطن ونيويورك ودنفر ولوس أنجلوس ، وقد أعلنت المصادر الإعلامية عن تحول مسيرة إلى مظاهرة حاشدة في ولاية شيكاغو ، بعد ان وصل عدد المشاركين فيها إلى 250 ألف متظاهر ، وشارك عشرات الآلاف في التظاهرات فى كلاً من سيدني ولندن وباريس ومونتريال.