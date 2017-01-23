“جون كيرى” وأشهر الشخصيات الأمريكية يشاركون فى موجة التظاهرات العارمة بالولايات المتحدة ضد ترامب

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“جون كيرى” وأشهر الشخصيات الأمريكية يشاركون فى موجة التظاهرات العارمة بالولايات المتحدة ضد ترامب
NEW YORK, NY - MARCH 19: People take part in a protest against Republican presidential candidate Donald Trump, on March 19, 2016 in New York City. People protest against Trump's policies which threaten the Immigration system and many of the Latino, Black, LGBT, Muslim, and other communities. (Photo by Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

فى مظاهرات حاشدة لم تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عام ، خرج مئات الألاف من المواطنين الأمريكيين فى تجمعات حاشدة معبرين عن قلقهم البالغ من تولى ترامب رئاسة بلدهم وبين صفحات أجندته الخاصة يدس العنف والكراهية والتفرقة العنصرية ، وذلك كله بعد تولى ترامب رئاسة أكبر دولة فى العالم بيوم واحد ، ليصبح هذا الحدث الأول من نوعه فى تاريخ أمريكا ، وجدير بالذكر أنه قد  خرج ضمن الحشود رئيس الوزراء السابقة للولايات المتحدة ، “جون كير” ، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الهامة والفنانين وغيرهم من الشخصيات الأمريكية الشهيرة التى انضمت لموجة التظاهرات العامة التى اجتاجت معظم الولايات الأمريكية يوم أمس ، بالإضافة إلى امتلاء صفحات التواصل الغجتماعي بتصريحات أكبر النجوم ودعمهم لهذه المظاهرات والإعراب عن تخوفهم من مستقبل أمريكا ومستقبلهم المدنى مع ترامب ، لينزاح بهذه المظاهرات الكبيرة الستار عن حقيقة مشاعر المواطنين الأمريكان ضد  الرئيس الحالي دونالد ترامب.

مظاهرات فى الولايات المتحدة الأمريكية:

انطلق الأف المواطنين بأمريكا فى موجة مظاهرات قوية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عشرات السنوات ، حيص خرج مئات آلاف الأميركيين وكان أغلبهم من النساء في “مسيرات نسائية” ، وكانت هذه المسيرات تهدف إلى الدفاعاعن الحقوق المدنية الخاصة بهم ضد سياسة الرئيس الجديد “دونالد ترامب” ، حيث جاءت هذه المسيرة بسبب دعوة أطلقتها إحدى السيدات الأمريكيات عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك ، والتى تدعى الجدة “تيريزا شوك” ،   لتكون دعوتها هى الشرارة الاولى لكشف مدى الانقسام داخل المجتمع الأميركي ، وقد تراوح أعداد المتظاهرين في العاصمة  واشنطن ما بين 200 ألف إلى 500 ألف شخص ، وجاءت هذه الأرقام طبقًا لما صدر فى بيان مساعد رئيس بلدية واشنطن “كيفن دوناهو” ، بينما عبر مئات الآلاف طريقهم إلى العاصمة راغبين فى الوصول إلى محيط البيت الأبيض ،  بينما منعت مظاهرات أخري بلغ أعداد المتظاهرين فيها آلالاف من الوصول إلى محيط مقر الكونغرس “الكابيتول” ، بينما خرج عدد كبير من التظاهرات الأخري فى عدد من الولايات الأمريكية مثل بوسطن ونيويورك ودنفر ولوس أنجلوس ، وقد أعلنت المصادر الإعلامية عن تحول مسيرة إلى مظاهرة حاشدة في ولاية شيكاغو ، بعد ان وصل عدد المشاركين فيها إلى 250 ألف متظاهر ، وشارك  عشرات الآلاف في التظاهرات فى كلاً من سيدني ولندن وباريس ومونتريال.