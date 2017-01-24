الصين تهدد الولايات المتحدة الأمريكية بصواريخ باليستية جديدة

نشرت صحيفة ” غلوبال تايمز ” الصينية أحدث الصواريخ الباليستية الصينية المسماة “DF-41” بداخل المقاطعة الصينية هيلو نغجيانغ المقاطعة التي تتمتع بمكان استراتيجي هام فهي على الحدود الصينية مع روسيا وأفاد المحللون بأن وضع الصين هذه الصواريخ في هذا المنطقة بالذات هو استفزاز للإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب خصوصا بعد تهديدات ترامب الصريحة للصين في حملته الانتخابية وتوعده للصين بالوقوف أمام توسعاتها البحرية مستقبلا في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية ونشرت بعض وسائل الأعلام ما يفيد بإن توقيت النشر عن الصواريخ الصينية بهذه المقاطعة في منطقة إستراتيجية على الحدود الروسية مع روسيا يعتبر إستفذاذا للجانب الروسي والأمريكي , والأمر مرتبط بتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذى سبق وأن هدد الصين بحملته الانتخابية وتوعدها في حالة فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية .

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الصواريخ الباليستية الصينية تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية

صرح “قسطنطين سيفكوف” رئيس أكآدمية القضايا الجيوسياسية بروسيا بأن نشر الصين الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بجوار الحدود الروسية لا يشكل آي تهديد على موسكو وإنما هو تهديد صريح للولايات المتحدة الأمريكية , خصيصا أن الصواريخ الصينية صواريخ بعيدة المدة وتنقسم على ثلاثة مراحل واقل مرحلة في انفصال الصاروخ بها يستلزم ثلاثة الأف كيلو متر على الأقل فوجود الصواريخ بالقرب من الحدود الروسية الصينية هذا يدل على أنها لا تشكل أي تهديد على موسكو وإنما تشكل تهديد صريح على الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الموقع الاستراتيجي للقاعدة الصواريخ بالمقاطعة الصينية على حدود روسيا ومع قياس المسافة بين الحدود والولايات المتحدة فأن الصواريخ الصينية يمكن أن يصل مداها إلى عمق الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر رد على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في حملته الانتخابية الذي توعد بها الصين ومستقبل توسعات الصين البحرية في حال فوزه في الانتخابات الأمريكية .وقد يكون نشر الصين للصور الصواريخ العابرة للقارات بعد أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكة ردا صريحا من الإدارة الصينية على تصريحات ترامب .

الكرملين الصواريخ الصينية لا تشكل أي تهديد على موسكو

صرح المتحدث بأسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن الأدارة الروسية لاترى أى تهديدات بالنسبة لما نشرته الصين وتداولت عنه الأنباء عن نشر صاوريخ باليستية عابرة للقارات بجوار حدود روسيا من ناحية الشرق وشدد على أن روسيا والصين حليفتين فى المجال الأقتصادى والمجال الأستراتيجى والمجال التجارى أيضا , وتابع أن هذه الصواريخ الباليستية صواريخ صاحبة ظل كبير ويجب أن تكون المنطقة المستهدفة بعيدة بمساحة كبيرة عن الصاروخ حتى يتمكن اصاباتها وقرب الصواريخ من الحدود الروسية يجعلها غير قادرة على اصابة روسيا أو اى منطقة داخل الأراضى الروسية وذكر بأن وجود هذه الصواريخ بهذا المكان بالذات هو استفزاز للولايات المتحدة الأمريكية ليس الأ ولا دخل للشان الروسى ولا تشكل أى تهديد على روسيا