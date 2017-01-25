ترامب يقرر حظر مواطني 6 دول عربية من إصدار تأشيرات دخول أمريكا

ما زالت أصداء وصول الرئيس الأمريكي رقم 45 ” دونالد ترامب “، إلى البيت الأبيض بعد حفل تنصيبه يوم الجمعة الماضى الموافق 20 يناير الجاري، وامتلاكه رسميا لمقاليد الحكم في أقوى دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، تتردد في كل مكان والعالم يترقب القرارات التي سوف يتخذها ترامب في فترة حكمه للولايات المتحدة، كما ينتظر من منحوه أصواتهم للحصول على منصب رئيسا للولايات المتحدة، أن يفي بوعوده التي قطعها على نفسه أثناء حملته الإنتخابية، ومن هذه الوعود ما قاله دونالد ترامب من أنه يعد الأمريكيين بالحد من الهجرة الغير مقننة أو الهجرة الغير شرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة من تلك الدول التي تشهد صراعات داخلية أو حروب، ومن المنتظر أن يصدر الحاكم الجديد للبيت الأبيض أوامر للجهات التنفيذية في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر يناير، لفرض قيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة، أو حتى دخول المواطنين من الدول التي تشهد صراعات داخلية أمنية أو حروب واضطرابات إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة عمليات الهجرة التي تحدث من الدول المجاورة مثل المكسيك والتي تكون أغلبها عمليات هجرة غير شرعية.

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الدول الممنوع سكانها من دخول أمريكا:

هذا وأعرب عدد من المسئولين في الادارة الأمريكية الجديدة عن أن هذه الإجراءات الجديدة سوف تكون مؤقتة، كما أنها تستهدف عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية السمراء، ومن هذه الدول على سبيل الحصر هي العراق وسورية واليمن وإيران وليبيا والصومال والسودان، وأضافوا أن هذه الإجراءات الجديدة قد تصل إلى إصدار أوامر بمنع البعثات الأمريكية في الدول المشار إليها سابقا، من إصدار تأشيرات دخول لأمريكا، كما يمكن إلغاء التأشيرات التي تم إصدارها لهم في السابق، كما أنه من المتوقع أن تتضمن تلك القيود فرض حضر على قبول طلبات اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية من جميع دول العالم وهذا الحظر قد يستمر لعدة أشهر، وذلك حتى تقوم وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأمريكية بفرض قواعد مشددة على فحص مقدمين طلبات اللجوء والتحري عنهم.

توقيع ترامب على تعديل قوانين الهجرة:

وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يصدر قراره بخصوص البدء في إجراءات بناء جدار عازل على طول الحدود الأمريكية مع دولة المكسيك، وذلك للحد من عمليات الهجرة الغير شرعية التي تتم على تلك الحدود بين البلدين، ومحاولة منعها وذلك للحفاظ على أمن الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مسئولين في البيت الأبيض عبر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أنه ينوي استهداف المدن الأمريكية التي لا تتخذ إجراءات جادة لترحيل المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأمريكية بطريقة غير شرعية، وذلك حتى يستطيع الرئيس المنتخب أن يفي بوعوده التي قطعها على نفسه أثناء دعايته الإنتخابية، وقد تضمن برنامجه الإنتخابي العديد والعديد من الوعود بتغيير نظام الهجرة الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد تصريحاته بأن هذا القانون يلزمه تعديلات جذرية، هذا ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع على هذه القرارات الجديدة في مقر وزارة الأمن الداخلي وذلك لأن هذه القرارات تخص اختصاصات الوزارة مثل الهجرة وأمن حدود الولايات المتحدة الأمريكية.