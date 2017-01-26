بوتين: يحصل على الحزام الأسود في رياضة الجودو ولعبته المفضلة

لم يخفى على الكثيرين ولع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” برياضة الجودو حيث يعتبره بعض أبطال الأولمبيات على حد قوله أنه من مؤسسيها ، وربما لم يعلم الكثيرين ان الرئيس الروسي بالفعل يمارس هذه الرياضية ويعلم قوانينها وفنونها القتالية ، وفى هذا الصدد قام عدد من الطلاب العاشقين لهذه الرياضة بدعوته من أجل التدريب معهم فى الجودو نظرًا لكفائته ومهارته فى هذه اللعبة ، وقد لبى الرئيس الروسي هذه الدعوة التى قام بها عدد من طلاب جامعة موسكو “الحكومية ” ، وقام بمشاركاتهم فى التدريبات حتى قام الطلاب بإهدائه “حزام أسود” جديد فى هذه الرياضة التى يعشقوها ويبادلهم الرئيس الروسي هذا العشق والول بها ، وكان الحزام الذى أهداه الطلاب للرئيس الروسي في رياضته المفضلة “الجودو” على سبيل هدية تذكارية ، كشئ معنوي جمعهما ، وكشكر منهم على تلبيته لدعوتهم ومشاركته لهم التدريبات المقررة لهذه اللعبة.

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تصريحات بوتين للطلاب:

جاءت تصريحات الرئيس بوتين بعد إنتهائه من المباراة التى حصل فيها على الحزام الأسود قائلاً ومعربًا عن شكره وامتنانه على الهدية ووعده بجلب أصدقائه فى حالة لو اتيحت الفرصة ، حيث أشار فى تصريحه أن عدد من أصدقائه يعتبروه هو من وضع اسس هذه اللعبة الرياضية التى يحبها كثيرًا ، كما أكد على قوة العلاقة بينه وبين لاعبين رياضة الجودو الموجودين فى دولة اليابان، حيث قال بوتن: “شكرًا لكم على الهدية.. إذا أتيحت الفرصة، سأزوركم مع أصدقائي، بمن فيهم أولئك الذين يعتبرون من مؤسسي هذه الرياضة الرائعة.. نحن على علاقة جيدة جدًّا مع لاعبي الجودو اليابانيين”.

وأضاف بوتين فى تصريحاته بعد حصوله على الحزام الأسود الهدية التذكارية معبرًا عن سعادته بتطور هذه اللعبة المفضلة فى جامعة موسكو الحكومية ، بالإضافة إلى إعلانه عن دورة خاصة برياضة الجودو كان قد اتفق عليها مع بطل الجودو الأولمبي اليابانى ، حيث قال فى تصريحه: “اتفقت مع السيد ياسوهيرو ياماشيتا -بطل الجودو الأولمبي الياباني- على إقامة دورة للجودو مخصصة للمنتدى الاقتصادي في الشرق الأقصى، وأنا سعيد جدًّا بالتطور الحيوي لهذه اللعبة في جامعة موسكو “الحكومية”.