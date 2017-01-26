تعرف على سور أمريكا العظيم على حدود المكسيك

كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد وعد في حملته الانتخابية على تشييد جدار كبير يمتد بطول الحدود الأمريكية المكسيكية بمسافة تزيد عن 2500 ميل , ويذكر أن ترامب قد صرح في خلال الانتخابات الرئاسية بأنه سوف يبنى الجدار ولا يمكن لأي أحد غيره قادر على تشيده مشدد على أنه سوف يموله بتمويل قليل جدا وسوف يصبح أقوى جدار بالولايات المتحدة وسوف أجبر المكسيك على المشاركة في بناء الجداء وقد أكد ترامب بأنه سوف يتصدى لكل المهاجرين الغير شرعين الذين يهاجرون إلى الولايات المتحدة منذ اليوم الأول فى رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية وسف يتم ترحيلهم جميعا بعد الأعداد الكبيرة التي تسللت إلى الولايات المتحدة مؤخرا .

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مايحتاجه ترامب لبناء سوره العظيم

يحتاج الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لكى يشيد السور الضخم الذي وعد به ناخبيه في السباق الرئاسي بوعده بشيد سور عظيم يفصل بين حدود الولايات المتحدة والمكسيك,فيحتاج ترامب الى أكثر من 15 مليون حجر من الخرسانة المصمتة وهذا العدد يضاهى عدد حجارة سد هوفر على حدود أيرزونا , الذي راح ضحيته الأف الضحايا بالقرن الماضي ويعتبر الجدار الذي يريد ترامب تشيده يضاهى كتلة إهرامات الجيزة كلها مجمعة ويحتاج 6 مليار قدم مكعب من الحديد والتكلفة المبدئية للسور 25 مليار دولار , وسوف يتم تشيد السور فى مناطق معزولة مغمورة بالمياه أو الرمل وستضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى شراء معظم الأراضي التي سوف يقام عليها السور بسبب عدم ملكية الدولة لها وسوف يعانى ترامب كثيرا لأنه وعد ناخبيه ببناء سور ضخم يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك ولكن تكلفة تشيد سور مثل هذا تتطلب أموال كثيرة وأيدى عاملة أكثر ورفض المواطنون الأمريكيون بناء السور بأموال الضراب التي يدفعوها وطالبو باستثمار أموال الضرائب بأشياء مفيدة أكثر من إنفاقها في بناء السور

هل المكسيك ستسدد تكلفة بناء الجدار الحدودي

قد صرح ترامب بأن المكسيك سوف تساعد فى تكلفة بناء السور الحدودي وهذا مارفضته المكسيك في بيان للحكومة المكسيكيةوضحت فيه أن المكسيك لن تشارك في تكلفة بناء الجدار , وأن الحدود لا يجب النظر عليها بهذا الشكل ومسألة الهجرة الغير شرعية التي تعانى منها الولايات المتحدة الأمريكية قد انخفضت بنسبة كبيرة في خلال العشر سنوات الأخيرة .