ترامب يصدر مرسوما ببناء جدار على الحدود مع المكسيك

أصدرالرئيس الأميركى دونالد ترامب قرارا ببناء جدارطوله 3200كم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، من أجل وقف تدفق المهاجرين الغير شرعيين الى الولايات المتحدة , كان هذا أحد الوعود الانتخابية التي قطعها ترامب على نفسه اثناء الحملة الانتخابية, ونشر ترامب تدوينات له قال فيها أن غداً سيتم حسم أمور تتعلق بالأمن القومى، من أهمها بناء “الجدار” الذى يريد بناءه على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك”. وفي رد فعل على هذا القرار أدان الرئيس المكسيكى “إنريكى بينا نييتو”، القرار ببناء جدار حدودى، ووجه القنصليات المكسيكية بحماية حقوق المهاجرين فى الولايات المتحدة ,وقال الرئيس المكسيكي فى تصريحات نقلها التلفزيون “يؤسفنى وأدين قرار الولايات المتحدة بمواصلة بناء الجدار الذى لسنوات، قسمنا بدل أن يجمعنا”. جدير بالذكرأن الرئيس المكسيكى انريكى كان يستعد لزيارة الولايات المتحدة في 31 يناير الجارى لمناقشة موضوعات هامة مع ترامب.وقد دعا زعماء المعارضة المكسيكية بينا نييتو إلى عدم زيارة ترامب الأسبوع المقبل فى واشنطن, الامر الذي جعل دونالد ترامب يهاجم الرئيس المكسيكي انريكى، على خلفية ادانته لبناء الجدار الحدودى الذى قرر ترامب بناءه على طول الحدود مع المكسيك , وكتب ترامب على حسابة في تويتر”إذا كانت المكسيك غير مستعدة لدفع ثمن الجدار، فإنه سيكون من الأفضل أن تلغى اللقاء المرتقب بيننا”.مشيرا الى أن الولايات المتحدة لديها عجز تجارى مع المكسيك 60 مليار دولار , وقد شكك خبراء في فعالية هذا الجدار فى وقف الهجرة غير الشرعية، وما اذا كان المشروع يستحق انفاق مليارات الدولارات.

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صحيفة “واشنطن بوست” :عدة تحديات تواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مساعيه لبناء جدار حدودى مع المكسيك :

1ـ طبيعة الأرض:الأراضى الوعرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ستجعل عملية بناء الجدار صعب ويحتاج تكاليف عالية ووقت كبير.

2ـ تملك الأرض:سيتطلب الامر نزع ملكية بعض الأراضى ، حتى لا يشكل تعدى على ممتلكات الخاصة ، حيث إن جزء كبير من أراضى ولاية تكساس يملكها أفراد مؤسسات .

3ـ غياب الحدود الطبيعية:عدم وجود جبال أو نهر يمثل عقبة للهدف الذى يسعى إليه ترامب.

4ـ مشكلات أمنية :لابد من مراقبة الجدار وإلا لن تمثل عقبة أمام من يريدون العبور .

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5ـ الاحتجاجات فى أمريكا الوسطى:وجود الأزمات الاقتصادية، ستجعل سكان أمريكا الوسطى يرغبون فى العبور للولايات المتحدة .