ترامب: من المبكر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

في تصريحات صحفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة فوكس نيوز قال ترامب إنه لا يزال من المبكر الحديث عن نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس , وأضاف أنه لا يريد الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي , وكان ترامب في زيارته للجنة الشئون العامة الامريكية الإسرائيلية “ايباك” خلال حملته الانتخابية قد صرح بانه سيتم نقل السفارة الامريكية إلى العاصمة الأبدية لليهود في القدس , وقد قرر هذا الوعد خلال حملته الانتخابية , وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أنه على الرغم من تكرار ترامب لوعودة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، غير أن إدارة ترامب في الفترة الاخيرة تناولت الموضوع بمزيد من الحذر وأن القرار لن يكون سهلا، حيث ستقوم إدارة ترامب باستعراض الموضوع بالتشاور مع أطراف الصراع , وأكد ترامب على تحسين العلاقات مع إسرائيل، وقال ترامب إن هذا التحسن في العلاقات قد بدأ يوم تنصيبه .

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فيما تشير التقارير إلى أن عدد من القادة العرب والغربيون قد حذروا من تنفيذ هذا القرار وأنه سيكون كارثي على المفاوضات بين الاسرائيلين والفلسطينين في مفاوضاتهم لحل الدولتين، فيما وصف الفلسطينيون هذا القرار بمثابة إعلان الحرب.فيما صرح المتحدث باسم البيت الابيض من أنه لا يوجد قرار حول هذه القضية في خطوة لتخفيف التوقعات وردود الافعال قبل اصدار القرار, خصوصا مع وجود إدانات من القادة العرب, وقد اعتبر المسؤولون الإسرائيليين هذا الاعتراف بمثابة اعتراف بأن القدس عاصمة الدولة اليهودية وقد عبروا عن سعادتهم بهذا القرار , لكن أغلبية الدول وحتى الدول الحليفة لإسرائيل لا تعتبر أن القدس عاصمة لإسرائيل ، فيما يعتبر الفلسطينيون بأن هذه الخطوة ستزيد العنف , وأن الفلسطينيون يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

على صعيد آخر أبلغت الإدارة الامريكية الجديدة السلطة الفلسطينية خلال هذا الأسبوع بتجميد نقل 221 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية كان الرئيس السابق باراك أوباما قد صادق عليها في الساعات الأخيرة من ولايته , حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية إنها تبحث المسألة من جديد لضمان اتفاقها مع رؤية الحكومة الجديدة , وخلال هذه المقابلة، تحدث ترامب عن الجدار الأمنى الذي تم بناءة في الضفة الغربية كمثال لمنع الدخول غير الشرعي إلى إسرائيل ,هذا الجدار مكون من جدران أسمنتية وسياج وأجهزة استشعار حديثة. مشيرا الى أن الجدار كان ضرورى في وقف 99.9بالمئة من الهجمات على إسرائيل والدخول غير الشرعي وأنه جيد ايضا لأمن الوطن .