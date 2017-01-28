ترامب يمنع اللاجئين المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

اعطي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمر بمنع وصول الإرهابين المسلمين على حد قوله من دخول الولايات المتحدة الأمريكية , وقد وقع ترامب على المروم الثاني له منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية , داخل مبنى البنتاغون وهذا وقد تم فرض أجراءات كثيرة ومشددة لمنع دخول الإسلاميين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلق ترامب قائلا لا مكان للمسلمين الإرهابين هنا ,ويعد ذلك منشور جديد يما يخص قواعد الهجرة إلى أمريكا وقد صدق عليه دونالد ترامب , ونص المرسوم الخاص بمنع الملمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في البداية بناء سور كبير على حدود الولايات المتحدة الأمريكية وتشديد الأمن داخل كل الولايات والتشديد على تطبيق كل قواعد والقوانين المتعلقة بالهجرة إلى أمريكا ويرجح توقيع دونالد ترامب على منشور جديد ينص على منع دخول اللاجئين المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في دول خاصة عربية وسوف تنص هذه المدة على منع دخول اللاجئين لمدة 120 يوما .

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صرح الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيرش , بما وصفه بالتفرقة بين المهاجرين المسلمين والغير مسلمين من ناحية دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية , وفى كلمته التي ألفاها أمام الجمعية العامة لأمم المتحدة ى ذكرى إحياء المجازر النازي ضد اليهود التي قام بها هتلر بالحرب العالمية الثانية , وقد عبر عن قلقه الشديد بسبب التمييز بين المهاجرين والأقليات الذين يدخلون الولايات المتحدة سنويا , وبأنه ينتابه القلق حول مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية من مقاطعة المسلمين وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقاطعة المسلمين ووصه لهم بالإرهابين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وتابع بأن السياسيين الأمريكيين بالنبرة الجديدة في الخطابات الأمريكية التي يلقيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب , وهذا قد يسبب مزيد من التطرف أوالإرهاب ضد الولايات المتحدة الأمريكية, وان الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي تعادى العنصرية والإرهاب أما ى هذا الوقت فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسير في نفق مظلم بسبب التفرقة العنصرية بين الأشخاص كمسلمين أو غير مسلمين , وأن ذلك سوف يستغل من شخصيات سياسية أمريكية كثيرة لكى يقفوا ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب وعلي ترامب معرفة ذلك جدا .

ترامب يوقع مرسوما ينص علي “إعادة تأهيل عظيمة” للقوات الأمريكية

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على مرسوم خاص ينص على عمل إعادة تأهيل كبيرة للقوات المسلحة للقوات الأمريكية والوقوف على أدق تفاصيل قور القوات المسلحة الأمريكية في جميع الأسلحة وأهمهم سلاح الجو الأمريكي , وسوف يتم تزويد الجيش الأمريكي بطائرات حديثة وبالنسبة للبحرية الأمريكية سوف يتم تزويدها بمعدات عسكرية حديثة وسفن وغيرها من المعدات لرفع قدرة القوات المسلحة الأمريكية وعمل إعادة تهيئة كاملة للجيش الأمريكي