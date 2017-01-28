رد الرئاسة السورية على مرض بشار الأسد بجلطة دماغية ومحاولة إغتياله

انتشرت فى الأونة الأخيرة عدد من الشائعات على معظم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بالإضافة عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر والوسائل الإلكترونية الأخري كالصحف والمجلات ، وكلها تحديدًا تتحدث على مرض الرئيس السوري الحالي ، “بشار الاسد” ، حيث وردت بعض الانباء بخصوص مرض الرئيس السوري صادرة عن صحيفة المستقبل اللبنانية ، أن الرئيس بشار الاسد قد تعرض إلى وعكة صحية أثر إصابتة فى الفترة الاخيرة بجلطة دماغية ، وعلى هذا تم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات فى دمشقى والتى تسمي “الشامى” ، حيث أخبرت الصحيفة أن حالة بشار الآن خطيرة ، ويتم اسعافه وأعطائه العقاقير الضرورية لمثل حالته تحت حراسة أمنية مشددة داخل المسشفى ، وقد ورد ايضًا شائعة اخري عن اغتيال بشار الأسد ، حيث نشرت صحيفة فرنسية مؤخرًا تفاصيل محاولة اغتيال الأسد من حارسه الشخصي الذى يحمل الجنسية الإيرانية ، حيث صرحت الصحيفة أن الحارس ويدعي “مهدى اليعقوبى” ، قد أطلق النيران على بشار الأسد وقد جاءت بعض الأنباء أنه قد قتل بالفعل.

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تصريحات الرئاسة السورية:

بعد إزدياد الشائعات حول مرض ومقتل الرئيس السوري ، بشار الأسد ، قامت الرئاسة السورية بالرد على كل هذه الشائعات على صفحتها الخاصة، على مواقع التواصل الاجتماعى ، وقد جاءت فحوي هذا البيان السوري كالأتى ، حيث ننشر لكم بعض ما ورد منه: “تنتشر منذ أيام على بعض وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الالكترونية إشاعات تتحدث عن صحة الرئيس الأسد، ولا يزال بعضها مستمراً حتى الآن، ومصدرها جهات صحفية معروفة الانتماء والتمويل والتوجه، وذلك على شكل تحليلات أقرب لأمنيات تجول فى مخيلة من أطلقها فقط، وتتزامن مع تغير المعطيات الميدانية والسياسية بعكس ما أرادوه لسوريا طيلة السنوات الماضية”.

واستكمل فى البيان قائلين: “إن رئاسة الجمهورية إذ تنفى كل هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، وتؤكد عدم صحتها على الإطلاق وبأن الرئيس الأسد بصحة ممتازة ويمارس مهماه بكشل طبيعى تماماً، وتؤكد أيضاً بأن الشعب السورى بات محصناً ضد تلك الأكاذيب، وما أكثرها منذ بداية الحرب على سورية حتى الآن، وتشير أنها لا تقع إلا فى خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة، ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء”.