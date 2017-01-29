الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” يقرر إلغاء إقامة “باسم يوسف” ويطلب ترحيله

وردت بعض الأنباء الصحفية أن الرئيس الامريكي الحالي “دونالد ترامب ” ، قد طلب مؤخرًا من مساعديه البحث حول كيفية ترحيل الإعلامي الساخر باسم يوسف ، حيث جاءت بعض الأنباء بأن الإعلامي باسم يوسف يعيش منذ فترة فى أمريكا وقد قام بإلقاء عدد من المحاضرات فيها كما وردت بعض الانباء مؤخرًا أنه قد قام بتأليف كتاب جديد لكن باللغة الإنجليزية ، وعن أسباب طلب ترامب ترحيل الإعلامي باسم يوسف ، جاءت بعض الأنباء بأن الرئيس الامريكي قد طلب من المساعدين الخاصين به بحث مدى شرعية الإعلامى باسم يوسف في الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة المقبلة ، حيث أعلن دونالد ترامب أنه يرغب من مساعديه أن يقومو بالعمل على تحضير قرار خاص بطرد الإعلامي باسم يوسف من الولايات المتحدة الامريكية في أقرب وقت ، وقد ورد عن طريق بعض المصادر الإعلامية ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قال أمر بعض مساعديه قائلاً: “لا أريد أن أرى هذا الأحمق في بلادي”..

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أسباب سعي ترامب لطرد باسم يوسف:

من المعروف عن الإعلامي المصري باسم يوسف أنه إعلامي ساخر ، وقد أشتهر بعدد من كبير منها حيث تعد تعليقات ساخرة تأتى حلقات برنامجه الشهير بعمل بعض الفقرات المضحكة من أجل السخرية سواء على أشخاص عامة بعينها أو بتعليقات ساخرة من المواقف الحياتية أو المواقف السياسية بوجه عام ، وقد جاء أن الإعلامي باسم يوسف قد قام بالسخرية في وقت سابق ، من الرئيس الأمريكي الحالى دونالد ترامب ، حيث جاءت سخرية باسم يوسف من فوز “ترامب” ، بولاية اكبر دولة فى العالم وهي أمريكية ، حيث ورد أن باسم يوسف قد علق قائلًا: “إننا سنشهد أربع سنوات من الكوميديا ” ، ويقصد بها فترة حكم ترامب التى من المفترض أن تكون أربعة أعوام.

وجدير بالذكر أن الإعلامي “باسم يوسف” قد علق مؤخرًا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تدوينه باللغة الإنجليزية قال فيها على ترامب “المسلمين واللاتينيين والأفارقة والمثليين سيجدون أشياءً مشتركة فيما بينهم أكثر من أي شيء مضى” وأضاف: “أي مكان ألتحق به يحدث فيه كوارث ” ، حيث كان الإعلامي باسم يوسف يشير إلى نجاح الرئيس الامريكي وفوزه بالرئاسة الحالية.