مقتل أول جندي أمريكي في عهد ترامب في غارة على تنظيم القاعدة في اليمن

أعلن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس الأمريكي المنتخب ” دونالد ترامب “، هو صاحب قرار الغارة التي قامت بها قوات أمريكية على المقر الخاص بتنظيم القاعدة في دولة اليمن، وكشف مسئول عسكري أن هذه الغارة كانت تهدف إلى جمع معلومات مخابراتية عن تنظيم القاعدة، لكن هذه الغارات لم تسفر عن ضبط أي من المتشددين الذين كانت تهدف هذه الغارة إلى القبض عليهم، كما أن القوات الأمريكية التي كانت مسئولة عن الغارة التي تم شنها بالأمس السبت الموافق 28 من شهر يناير الجاري، لم تأخذ أي أسرى من موقع الهجوم، وفي نفس السياق أعلنت وزارة الدفاع فى الولايات المتحدة الأمريكية أن الهجوم تسبب في مقتل عدد 14 من المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة في اليمن، كما أن القوات الأمريكية المشاركة في الغارة قد تعرضت لإطلاق نار من جانب أفراد التنظيم، وأضاف التقرير الصادر من البنتاجون الأمريكي أن هناك جندي أمريكي واحد تابع للقوات الخاصة قد قتل في الهجوم، فيما قالت مصادر عن مسئولين يمنيين أن الغارة الأمريكية التي تم شنها على جنوب اليمن فجر اليوم الأحد تسببت في مقتل جندي أمريكي تابع للقوات الخاصة، كما أنها تسببت في مقتل 30 شخص ممن يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي وبعض من فقدوا حياتهم هم مدنيون.

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تدمير طائرة عسكرية أمريكية في الهجوم:

ومن الجدير بالذكر أن الجندي الأمريكي الذي قتل في الغارة الأمريكية على جنوب اليمن يعتبر أول جندي يقتل بعد تولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كما أن هذه أول عملية يقوم بها الجيش الأمريكي بعد تولى ترامب على تنظيم القاعدة في دولة اليمن، ولكنها ليست أول عملية عسكرية يقوم بها الجيش الأمريكي في اليمن حيث أنه سبق وقام باستهداف العديد من المواقع التابعة للتنظيم في دولة اليمن بطائرات بدون طيار، وعلى الجانب الآخر فقد أعلن تنظيم القاعدة أن الغارة الأمريكية التي استهدفت حي يكلا في محافظة البيضاء في جنوب اليمن، تسببت في مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن ويدعى ” عبد الرؤوف الذهب “، كما قتل أيضا عدد من أعضاء تنظيم القاعدة، كما أصيب حوالى ثلاثة جنود تابعين للقوات الأمريكية التي كانت مسئولة عن الغارة في جنوب اليمن، كما تم تدمير طائرة عسكرية أمريكية بشكل عمدي بعد هبوطها اضطراريا أثناء الغارة.