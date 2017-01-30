معظم الأمريكيين يرفضون قرارات ترامب

بعد استطلاع للرأي العام الأمريكي تبين أن ما يزيد عن 55% من الأمريكيين يرفضون سياسيات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذى استلم مهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية فى بداية شهر يناير من من هذا العام , وقد ظهر فى الاستفتاء الذى قامت به وكالة “Gallup Poll Found” والذى صوت به أكثر من 2000 أمريكيى بالغ يرون أن ترامب فى بداية فترة حكمه قد أغضب الكثير من المواطنيين الأمريكيين وأنهم غير راضين عن سايسته فى الحكم وعن سياسته فى التعامل مع الدول المجاورة والجدير بالذكر أن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما الذى بدأ فترة ولايته الثانية بعام 2009 كان يحظى بتأيد كبير من المواطنيين الأمريكين ولم تتدهور شعبيته مثل ما تدهورت شعبية ترامب فى بداية حكمه هذه الأيام , وقد اتى هذا الاستفتاء بعد عدة مظاهرات فى عديد من الولايات الأمريكية تنديدا بسياسيات الرئيس الأمريكى المنتخب وكان أبرز ما اثار غضب الشعب الأمريكى قرارات دونالد ترامب فى مجال الهجرة الغير شرعية الى الولايات المتحدة الأمريكية

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قرارات ترامب أغضبت شعبه

هذا ويذكر أن فى أول اسبوع من حكم ترامب بدأ بالتوقيع على عدد من القرارات الجديدة وكان أبرزها الغاء دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة اربعة اشهر وفرض حظر على كل المهاجرين واللاجئين من سوريا لفترة مفتوحة لم تحدد نهايتها وعدم من تأشيرات الدخول الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لمواطنين سبع دول عربية وكانت هذه الدول “سوريا, العراق , ليبيا , إيران ,الصومال , السودان , اليمن ” وقد تجمع الأف المواطنين فى شوارع امريكا وفى عدة ولايات ومطارات أمريكية لكى يعبرو عن غضبهم من قرارات الرئيس الأمريكي المنتخب الذى منع عديد من مواطنين دول كثيرة من الدخول الى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذى اعتبره الأمركيين الى أنه تفرقة عنصرية لأن اغلب مواطنين هذه الدول مسلمون , وطالت الأحتجاجات واشنطن ونييوورك وبوسطن أكثر ثلاث ولايات حظى بهم ترامب فى معركته الأنتخابية على تأيد من الناخبين , وطالت الأحتجاجات أيضا المطارات الأمريكية فقد اعترض الكثير من الموظفون بالجمارك على قرارات ترامب مما اثر على العمل بالمطارات فى وسط الأحتجاجات الكثيرة داخل العديد من الولايات لاأمريكية وقد أدت قرارات ترامب الى ترحيل الكثير من الأشخاص بعد وصولهم الى الأراضى الأمريكية قادمين من بلادهم وقد وصف موظفو المطارات بأن قرارات ترامب تعتبر تفرقة عنصرية وأن هؤلاء الأشخاص ليس لهم أى ذنب فى قراراته .