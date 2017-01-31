ستاربكس الأمريكية تتحدي دونالد ترامب

بعد توقيع ترامب علي بناء جدار كبير يفصل الولايات المتحدة الأمريكية عن المكسيك لتقليل منا لهجرة الغير شرعية وتوقيعه بمنع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذي اعتبرها الشعب الأمريكي تفرقة عنصرية كبيرة لا يصح أن يفعلها رئيس أمريكا خصوصا وأمريكا تدعم الحريات وبعد توقيع ترامب على منشور أخر بمنع اللاجئين السوريين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ثلاثة شهور وعدم منح تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية ل7 دول مسلمة لمدة شهرين , فكل ذلك اعتبره الشعب ألأمريكيي معادي للسامية وتفرقة عنصرية كبيرة وترهيب وتشجيع الناس لكره الإسلام والمسلمين وتشجيع الإرهاب لفعل الأزمات وتلفيقها للمسلمين .وهذه القرارات سوف تذويد الكره والعنف بين الشعب الأمريكي والعالم وتشجع العمليات الإرهابية وتشجع الكراهية للشعب الأمريكي من قبل سكان هذه البلاد وكل هذا يأتي من قرارات الرئيس الأمريكي ترامب .

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ستاربكس تتحدى ترامب

في سابقة تعد الأولي من نوعها أعلنت شركة ” ستاربكس” الأمريكية الخاصة بالمقاهي على أنه تنوي توظيف أكثر من عشرة الأف لأجئ قادم إلي الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الرئيس الأمريكي الرئاسية الأولي , وقد صرحت الشركة هذا التصريح في تحدي واضح للشركة للرئيس الأمريكي بعد قراراته بعدم استقبال اللاجئين بالولايات المتحدة الأمريكية وخاصة اللاجئين السوريين , وقد جاءت هذه الحركة من شكة ستاربكس لتكون ردا قويا علي قرارات الرئيس الأمريكي , وأتت بعد أن عقد ترامب عدة لقاءات مع مديرين الشركات الأمريكية الكبري وعلي رئسها شركة فورد وشركة موتورز واتفقا علي خلق فرص عمل جديدة للشباب الأمريكي ولكن أتي موقف مدير شركة ستار باكس علي عكس ذلك ودل علي أن معظم الشركان الأمريكية الكبري تنوي عدم التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب , والجدير بالذكر أن المديرة التنفيذية لشركة ستاربكس “شولتز” كانت تدعم مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون خلال السباق الانتخابي مع ترامب , وأنه غير راضي عن برنامج ترامب , وأعلنت مديرة الشركة علي أن ستاربكس سوف تدعم كل منتجين البن بالمكسيك وسوف تقوم بالعمل علي إنشاء تأمين صحي للعاملين بها بعد إلغاء الإدارة الأمريكية للتأمين الخاص بهم .