ترامب يحطم الرقم القياسي كأسرع رئيس يواجه رفضا شعبيا

حطم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رقما قياسيا جديد بأسرع رئيس يواجه رفض شعبي كبير من أغلبية مؤيديه , فإن من الطبيعي أن يجلس أي رئيس في منصبه بدون الخروج في تظاهرات ضده أكثر من سنة لكي يتسني لشعبه تكوين فكرة سلبية أو جيدة عنه وكان ذلك م الرؤساء الأمريكيين السابقين , فكان “بيل كلينتون ” استمر في الحكم لأكثر من عام ونصف عام وبعد ذلك قفذ سهم معارضيه لأكثر من 50% من الشعب الأمريكي أما دونالد ترامب حقق رقم قياسي بعد 10 أيام من توليه مهام منصبه لتصل النسبة المئوية لمعارضيه من الشعب الأمريكي 53% بعد عشرة أيام فقط من توليه مهام منصبه بالبيت الأبيض , ويذكر أن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية أوباما استغرق 3 سنوات ليتعدي إعداد معارضيه حاجز ال50% , والرئيس بوش الأب الذي تولي زمام الأمور فترة رئاسية كاملة دون أن يتعدى معارضوه 50% من الشعب الأمريكي .

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مجرد بداية

وصفت منظمة العفو الدولية قرارات دونالد ترامب الأخيرة وكان أبرزها هو منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ما هو إلا مجرد بداية لقرارت عجيبة تصفها بالجنون في الأيام لمقبلة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب , وقد حذرت منظمة العفو الدولية من قرارات ترامب بمنع المسلمين الذين يتجاوز عددهم الملايين من الدخول إلي أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بداية للتحريض الأمريكي علي المهاجرين المسلمين في العالم ككل , وحذرت المنظمة من قرارات الإدارة الأمريكية بمنع كل البرامج الأمريكية الخاصة بحماية اللاجئين والمهاجرين إلي الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر وهذا ما وصفته بأنه تفرقة عنصرية وإنشاء الكراهية والبغض بين مواطني هذه الدول والشعب الأمريكي , وتخشي المنظمة الدولية من توسع هذه القرارات لتشمل كل الدول الإسلامية إن لم يجد الجانب الأمريكي لها حل مع رئيسه الجديد دونالد ترامب وأن من بالصورة هو الشعب الأمريكي فسوف يصبح مكروه بسبب رئيسه من كل العالم الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها , خصوصا في الوقت الذي يعاني منه العالم من الكثير من اللاجئين بسبب مخلفات الحروب في بلادهم وغيرهم وذكرت موقف ألمانيا في ايوائها اللاجئين والمهاجرين السورين إلي بلادها وا عطائهم فرص عمل كثير وإنفاق الملايين من الدولارات عليهم بغض النظر عن الدور الأمريكي الذي منعهم من أبسط حقوقهم وهو اللجوء إلي ارض أمنة من عذاب الحرب .