42 دعوى قضائية ضد ترامب في أقل من أسبوعين على توليه السلطة

ذكرت محطة “CNN ” الامريكية بأن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية يواجه عدداً من الدعاوى القضائية منذ توليه الرئاسة في 20 يناير حيث وصل عدد هذه الدعاوى حتى الآن 42 , وذلك في رد فعل على القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها ترامب ومن أهمها حظر دخول رعايا 7 دول من بينها 6 دول عربية , وقالت الصحيفة بأنه وبعد 3 أيام من تولى ترامب للسلطة , قام مواطنون أمريكيون برفع دعوى قضائية تقول إن الرئيس الأمريكى تعدى على الدستور في بند واضح ينص على حظر الرئيس من قبول أى شئ من الحكومات الأجنبية من خلال المشاريع التجارية مشيرين إلى شركات ترامب فى الخارج , وأشارت المحطة بانه بعد مرور أول 11 يوما من حكم ترامب , وبعد اتخاذه عدة قرارت بحظر سفر من 7 بلدان مسلمة , الأمر الذي أدى إلى رفع مجموعة من الدعاوى القضائية، حيث يقول المدعين بأن ترامب لا يحق له أن يمنع مهاجرين معينيين من دخول البلاد , وأيضا أنه لا يجب أن يقبل صفقات مع الحكومات الأجنبية من خلال أعماله التجارية في الخارج , وأشارت الصحيفة أن هذه الدعاوى تتعلق بقراراته الخاصة بالهجرة وأعماله التجارية , وقارنت الصحيفة بينه وبين الرئيس السابق باراك أوباما الذي تعرض ل11 دعوة قضائية في ولايته, وأضافت الصحيفة على وجود دعاوى قضائية من عراقيين عملوا مع الجيش الأمريكي , بالإضافة لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الذي رفع دعوى قضائية فى المحكمة الجزئية الأمريكية ضد قرارترامب بحظر المسلمين من دخول أمريكا , حيث تقام الدعوى ضد كلا من الرئيس الأمريكى ووزير الأمن الداخلى ووزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية , وعلى الرغم من تأكيد البيت الأبيض أن الأمر لا يتعلق بالدين، ولكن المجلس يقول بأن الدافع وراء القرار هو منع المسلمين من دخول البلاد.

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وبخصوص العراقيين الذين خدموا مع القوات الأمريكية فى العراق , فقد أعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون أنه جاري إعداد قائمة بأسماء هؤلاء لإعفائهم من قرار ترامب ,حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية , انه سيتم إعداد القائمة قريبا لكى يتمكنوا من السفر إلى الولايات المتحدة , مشيرا إلى أن البنتاجون يحرص على التأكد من أن تكون الأسماء قد برهنوا عمليا عن التزامهم دعمنا في العراق , كما قامت منظمة “جامعة الحقوق المدنية العربية الأمريكية” , برفع دعوى بالنيابة عن 6 أشخاص كانوا يحملون البطاقات الخضراء تم منعهم من الصعود على متن طائرة كانت متجهة إلى الولايات المتحدة ولم يستطيعوا العودة إلى عائلاتهم فى أمريكا .