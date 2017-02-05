أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

تشير الصحف الأمريكية إلى وجود رد فعل أمريكي قوي تجاه إيران بعدما أطلقت تجربة صاروخية الأسبوع الماضي , حيث تشير الصحف إلى عقوبات اقتصادية جديدة محتملة تنتظر إيران ,والذي يفسربأنه محاولة من الرئيس الجديد لدق طبول الحرب مع طهران حسبما ذكرت مجلة “فورين بولسي” بأنه إشارة على أن ترامب يحاول الزج بأمريكا لحرب مع إيران , فيما حذر بعض المحللين من النتائج السلبية لتلك التهديدات , وخاصة بعد رد من مسئول إيرانى رافضًا اللتهديد الأمريكي , حيث حذَّر بعض المؤيدين للعقوبات من أن التهديدات لإيران قد تجذب أمريكا إلى صراع , وقد نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسئول أمريكى , أن الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب إجراءها تجربة صاروخية , ويأتي هذا التهديد خلال أول أسبوعين من تولي ترامب السلطة, مما يدل على رغبتة فى اتخاذ موقف قوى تجاه إيران ,حيث رفض ترامب استبعاد أى خيارات فى التعامل مع طهران, ومن بينها الخيار العسكرى, هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية قد تشمل حوالى 13 شخصا 12 كياناً من شركات وهيئات حكومية إيرانية على علاقة بالحرس الثوري الإيراني .

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ردود فعل غاضبة على العقوبات الامريكية .لى إيران:

ونقلت شبكة CNN الأمريكية تصريحات على أكبر ولايتى، مستشارالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية ترامب والذي وصفً الرئيس الأمريكى بأنه يفتقد للخبرة وعليه التعلم من الرئيس أوباما،وأن إيران لا تحتاج إلى إذن من أى دولة للدفاع عن نفسها , ووجهت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة انتقاداً لإيران عن الاختبار الصاروخى , مشيرة إلى أنه يمثل إنتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة وقائلة بان هذه التجربة مرفوضة تمامًا , وبالرغم من ذلك فقد أكدت تقارير صحفية أن ترامب سيبقي على الاتفاق النووي الذى أبرمته الإدارة الأمريكية السابقة، و على الرغم من أن ترامب يعتبرمن أشد منتقديه ,وألقى مستشارترامب للأمن القومى باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لإبرام الاتفاق النووى الإيراني , وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن الرئيس ترامب قد تعهد سابقاً في أخذ موقف صارم ضد إيران , وأيضاً القيادة الإيرانية تواجه ضغوطا في الشأن الداخلي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر فى ربيع هذا العام , وكان ترامب قد اصدر قراره بحظر دخول مواطنين من سبع دول ذات من بينها إيران , وقد انتقد الرئيس الإيرانى ” حسن روحاني” القرار بأنه يسحق جميع المبادئ والالتزامات الدولية, وأشارت الخارجية الإيرانية إلى مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص قانون الحظر.