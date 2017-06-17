السعودية ترفض إقامة قواعد عسكرية تركية علي أراضيها

أكدت مصادر بالمملكة العربية السعودية أن المملكة لا تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية علي أراضي المملكة، وأن الرياض ليست بحاجة إلى ذلك وأن القوات المسلحة السعودية وقدراتها العسكري في القوت الحالي في أفضل مستوى لها ولها العديد من المشاركات الكبيرة بالمنطقة بالإضافة إلى قاعدة “انجرليك” في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
في وقت سابق قدر صرح الرئيس التركي”رجب طيب أردوغان” أنه قدم عرض علي الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء قاعدة عسكرية تركية فى السعودية، وقد أضاف الرئيس التركي خلال مقابلة مع قناة “RTP” البرتغالية أن الملك سلمان قد تعهد بتقديم الأمر وأن المملكة العربية السعودية لم ترد حتى الآن.
هذا وقد شدد الرئيس التركي أن الملك سلمان باعتباره كبير لدول الخليج بإمكانه حل أزمة قطع المملكة العربية السعودية والإمارات بالإضافة إلى البحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب وهذا ما تنفيه الدوحة بشدة وأضافت أن حل الأزمة يليق بالمملكة العربية السعودية خصوصا في هذا الشهر المبارك.
الجدير بالذكر أن قرار أنقرة بتطبيق اتفاقية لنشر القوات التركية علي الأراضي القطرية كجزء من اتفاقية بين البلدين تتيح تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر قائلا إن القاعدة العسكرية التركية في قطر قد بدأت أعمالها في عام 2014 هدفها حفظ الأمن والسلام في منطقة الخليج العربي ككل وأشار الرئيس التركي أن قطر يوجد بها قاعدة عسكرية أمريكية وقاعدة أخرى فرنسية.
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