السعودية ترفض إقامة قواعد عسكرية تركية علي أراضيها

Advertisements

أكدت مصادر بالمملكة العربية السعودية أن المملكة لا تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية علي أراضي المملكة، وأن الرياض ليست بحاجة إلى ذلك وأن القوات المسلحة السعودية وقدراتها العسكري في القوت الحالي في أفضل مستوى لها ولها العديد من المشاركات الكبيرة بالمنطقة بالإضافة إلى قاعدة “انجرليك” في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

في وقت سابق قدر صرح الرئيس التركي”رجب طيب أردوغان” أنه قدم عرض علي الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء قاعدة عسكرية تركية فى السعودية، وقد أضاف الرئيس التركي خلال مقابلة مع قناة “RTP” البرتغالية أن الملك سلمان قد تعهد بتقديم الأمر وأن المملكة العربية السعودية لم ترد حتى الآن.

Advertisements

هذا وقد شدد الرئيس التركي أن الملك سلمان باعتباره كبير لدول الخليج بإمكانه حل أزمة قطع المملكة العربية السعودية والإمارات بالإضافة إلى البحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب وهذا ما تنفيه الدوحة بشدة وأضافت أن حل الأزمة يليق بالمملكة العربية السعودية خصوصا في هذا الشهر المبارك.

الجدير بالذكر أن قرار أنقرة بتطبيق اتفاقية لنشر القوات التركية علي الأراضي القطرية كجزء من اتفاقية بين البلدين تتيح تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر قائلا إن القاعدة العسكرية التركية في قطر قد بدأت أعمالها في عام 2014 هدفها حفظ الأمن والسلام في منطقة الخليج العربي ككل وأشار الرئيس التركي أن قطر يوجد بها قاعدة عسكرية أمريكية وقاعدة أخرى فرنسية.