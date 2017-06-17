رئيس إخوان الجزائر يؤكد على أن قطر يربطها بإسرائيل علاقة تجارية سرية

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صرح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، التابعة إلى “إخوان الجزائر”، أن العلاقة القوية التي ظهرت على الساحة السياسية بين قطر وإسرائيل، هي في الأساس علاقة تجارية سرية بين النظام القطرى بإسرائيل، منذ عام 1996.

أكد عبد الرزاق مقرى، في تصريحاته التي قد نشرها على الموقع الرسمى الخاص بجماعة الإخوان فى دولة الجزائر، والتي أوضح فيها حقيقة علاقة قطر بإسرائيل قائلاً: ” الدوحة اتجهت نحو ربط علاقات تجارية سرية وعلنية مع إسرائيل منذ 1996″.

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من جهة أخرى، قامت الدول العربية في الآونة الأخيرة بقطع العلاقات الدبلوماسية الخاصة بإمارة قطر، بعد أن اتهمتها بدعم الحركات الإسلامية والجماعات الإرهابية فى المنطقة العربية.

زعم رئيس جماعة الإخوان بالجزائر، أن نجاح النظام القطري في السنوات الماضية، وتحديدًا فيما يخص الجوانب الاقتصادية، كان هذا بسبب محاصرته إلى العديد من الدول العربية والإسلامية على وجه عام.

أضاف رئيس حركة مجتمع السلم، في بيانه إلى أن دولة قطر تربطها علاقة قوية مع أمريكا، وقد نتج عن هذا بناء العديد من القواعد الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية داخلها.

أوضح المقري في تصريحاته أن اعتماد الدوحة في الجانب السياسي على قناة الجزيرة، يلعب دور هام في عملية إشعال الفتن والثورات مع الشعوب العربية داخل المنطقة، كما أكد علي دعم الدوحة إلى ثورات الربيع العربي عن طريق قناة الجزيرة بالإضافة إلى مساعدات الإخوان فى كلاً من دولتي مصر وتونس.