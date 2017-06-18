السعودية: المملكة لن تسمح بإقامة قواعد عسكرية تركية على أراضيها

Advertisements

ردت المملكة العربية السعودية على تصريحات الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، التي أكد فيها أنه تقدم بطلب لإقامة قواعد عسكرية تركية في المملكة، حيث أكد مسئولين سعوديين أن المملكة لن توافق مطلقا على إقامة قواعد عسكرية تركية داخل أراضيها، وأكد المسئولين أن القوات المسلحة السعودية وصلت لأعلى مستوياتها.

هذا وقد نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، تصريحات عن مسئولين في المملكة العربية السعودية، أكدوا فيها أن السعودية من المستحيل أن توافق على إقامة أى قواعد عسكرية داخل أراضيها، وأضافت المصادر أن المملكة لا تحتاج لأى قواعد عسكرية أجنبية خاصة من تركيا، كما أن القوات المسلحة السعودية تتمتع بمستويات عالية من الخبرة بعد مشاركتها الخارجية في العديد من الحروب والصراعات في المنطقة، علما بأن القدرات العسكرية للقوات المسلحة السعودية وصلت إلى أفضل مستوياتها.

Advertisements

كان هذا رد المملكة العربية السعودية على التصريحات التي خرجت على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أكد فيها أردوغان على طلبه من السعودية بإقامة قواعد عسكرية لها على أراضي المملكة، وأضاف أردوغان أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لم يبد رفضه لهذه الفكرة حيث قال “الملك سلمان قال سننظر في الأمر، ولم يجب بالموافقة أو الرفض حتى الآن”.

وجدير بالذكر أن الرئيس التركي أردوغام كان قد صرح خلال حوار صحفي أجراه مع قناة “RTP” البرتغالية، ونقلتها وكالة الأناضول التركية الجمعة الماضية، حيث تحدث أردوغان في هذه المقابلة عن زيارته التي قام بها إلى المملكة في شهر فبراير الماضي.

كان البرلمان التركي قد أقر مشروع قانون جديد يسمح لحكومة أنقرة بنشر وحدات عسكرية تركية في الدوحة، وهي أول البلدان المتوقع إقامة القاعدة التركية بها، خاصة بعد الإتفاقية التي أبرمها الطرفان في 2014 الماضي.