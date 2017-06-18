الاتحاد الأفريقي يدعو إلى استخدام لغة الحوار لحل الأزمة الخليجية

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وجه الاتحاد الإفريقي دعوة إلى دول الخليج العربي ، لحل الأزمة الأخيرة التي طفت على السطح عبر استخدام لغة الحوار ، وأكد على دعمه للجهود التي يبذلها أمير دولة الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” لحل هذه الأزمة ومحاولة التوفيق بين الآراء المختلفة.

ونشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية ، بيان صحفي أصدره رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “موسى فكي” ، أمس السبت الموافق 7 من شهر يونيو الجاري ، أعرب فيه عن قلق الاتحاد الأفريقي جراء هذه الأزمة التي ضربت دول الخليج العربي هذه الفترة ، خاصة ما حدث بين دولة قطر وجيرانها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

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هذا وقد نقل بيان الاتحاد الأفريقي الذي نشرته وكالة الأناضول التركية الرسمية ، تصريحات على لسان رئيس الاتحاد موسى فكي ، أن الأزمة التي تمر بها دول الخليج العربي إذا لم يتم حلها في أسرع وقت ممكن ، بالتأكيد سوف تشكل خطر على الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية والإنسانية في منطقة الخليج العربي ، كما أنها سوف تلقي بظلالها على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي سوف تنعكس آثاره السلبية على جميع دول قارة أفريقيا.

وأكد بيان الاتحاد الأفريقي على دعوتهم إلى استخدام لغة الحوار لحل الأزمة التي نشبت بين دول الخليج العربي، معربا عن دعمه للجهود التي يبذلها أمير الكويت للتوفيق بين الدول الخليجية والمساعدة في حل الأزمة.