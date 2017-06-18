محاولات قطر لتحسين صورتها في العالم بإرسال بعثات دبلوماسية وتصريحات مسؤوليها أنها غير داعمة للإرهاب

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تحاول قطر الدفاع عن نفسها من خلال إرسال الوفود الدبلوماسية حول العالم، وتصريحات مسؤوليها للدفاع عنها في رد فعلها منذ مقاطعة دول الخليج العربي لها وتمويلها ودعمها للإرهاب.

وعلى الرغم من قيام محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بزيارات لكثير من الدول الأوروبية، وتوزيع مذكرات دبلوماسية في سفاراتها بالخارج، إلا أن هذا لم ينفي علاقتها بالإرهاب والتنظيمات الإرهابية هذا ما قرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك قادة الغرب.

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واتهمت قطر الأمارات والسعودية أنهما تشنان حملة عليها، ومحاولة اتهامها بتمويل الإرهاب لخداع الرأي العام العالمي؛ ومن خلال مذكرة نشرتها وزارة الخارجية القطرية ووزعتها على بعثاتها الدبلوماسية وسفاراتها في الخارج من دون تقديم دليل عملي يثبت عدم دعمها للتنظيمات الإرهابية.

فقد كانت قطر تدعم الانقلابين في اليمن، كما تدعم جماعة الإخوان المسلمين وجبهة النصرة، وداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، والإرهابيين في ليبيا وغيرها من دول آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، العالم العربي؛ كما تعمل قطر للسيطرة على مجموعة من وسائل الإعلام المأجورة لتظهر دولة قطر بصورة الدولة الديمقراطية، باستعمال المال السياسي.

وفي لقاء تليفزيوني على قناة BPS الأمريكية ظهر حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق الذي عمل في هذا المنصب ما يقارب 21 عام، منذ يومين على التليفزيون الأمريكي ليدور حوار يدل على التضليل والخداع فيؤكد علاقة بلاده بإيران مرة، ومرة أخرى ينكرها، ويصرح بأن لديه أدلة تبرئ قطر من دعمها للتنظيمات الإرهابية والإرهاب، وتارة يدعي أنه ليس من الحكومة.

وفي عام 2013، في فترة ولاية حمد بن جاسم لمنصب وزير الخارجية بدولة قطر صرح بأنه لا فائدة من علاقة قطر بإيران السيئة؛ ولابد أن تكون العلاقات جيدة مع إيران، ففي الوقت الذي تعرضت السفارة السعودية بطهران للهجوم لم تعلن قطر عن تضامنها مع السعودية، وعلى الرغم من إعلان الإمارات والبحرين رد فعلها وتضامنها مع السعودية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وتخفيضها للرد على ما تعرضت له السفارة.

وفي لقاء آخر جرى في تلفزيون دولة الصين في الأسبوع الماضي؛ أعلن وزير خارجية قطر عبد الرحمن آل ثاني وزيرها الحالي أن جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية ولا دليل على أنها قامت أو تورطت بعمليات إرهابية، وتطالب الدول المقاطعة لدولة قطر بإرسال البيانات التي تؤيد أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية للتحقق منها.