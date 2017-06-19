حماس تعلن مسؤليتها عن عملية قتل المجندة الاسرائلية

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بعد حدوث هجوم على شرطية اسرائيلية في مدينة القدس ، و اعلان تنظيم الدولة الاسلامية داعش مسؤليتها عن هذه العملية ، و صرحت ان المهاجمين الثلاثة من رجالها ، قامت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” ، و التي تسيطر على قطاع غزة بالاعلان ان الثلاتة الذين قاموا بتنفيذ الهجوم من المنتمين إليها.

و صرح سامي بو زهري المتحدث باسم حماس في بيان له قائلا ، ان عملية القدس و الذي قام بوصفها بلفظ البطولية ، تعد من العمليات الداخلة في إطار العمليات الشعبية و تم تنفذها من قبل مقاومان من الجبهة الشعبية و اخر من حركة حماس ، ثم صرح مؤكدا ان نسب العملية لداعش هو محاولة لخلط للأوراق مشيرا بذلك إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

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من جهه اخرى قامت الجبهة الشعبية في بيان لها بنعى شهداء عملية وعد البراق البطولية الذين قاموا مساء الجمعة بتنفيذ عملية بطولية في مدينة القدس المحتلة ، مؤكدين بذلك على طريق المقاومة والرد على جرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطنين و استهداف مقدساتهم.

و تمت الاشارة في البيان الى ان من نفذ الهجوم شباب من قرية دير أبو مشعل و صرح بأسمائهم وهم البطلان الأسيران الذي تم تحريرهم براء إبراهيم صالح عطا و الذي يبلغ من العمر 18 عاما ، و أسامة أحمد مصطفى عطا الذي يبلغ من العمر 19 عاما ، و معهم الشهيد البطل عادل حسن أحمد عنكوشو الذي يبلغ من العمر 18 عام.

و تم التشديد في البيان على ان الجبهة الشعبية التي تعمل من اجل تحرير فلسطين تجدد العهد إلى الشعب الفلسطيني بالدم و العهد و الإصرار على ان تواصل المقاومة حتى العودة والتحرير و إقامة الدولة الفلسطنية على كامل التراب الوطني .

و صرحت الجبهة الشعبية ان كلا من براء و أسامة عطا كانو قد خرجوا مؤخرا من السجون الاسرائيلية حيث بقيا هناك حوالي يضعة أشهر ، و ذكر أهالي قرية دير أبو مشعل إن الشبان الثلاثة كان من المعروف في المنطقة بكونهم أصدقاء.