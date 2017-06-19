البحرين تتطلب من العسكريين القطريين مغادرة القواعد الامريكية المتمركزة على اراضيها

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قامت مملكة البحرين بالطلبمن جنود تابعين لدولة قطر، و يتمركزوا فيها وفقا لاطار خدمتهم في القيادة المركزية التابعة للقوات البحرية الاميركية ، بأن يغادروا و ذلك بسب الازمة الدبلوماسية مع بين البحرين وقطر ، و ذلك وفقا لافادة مصدر مطلع على القرار خلال يوم الاحد.

و يذكر ان البحرين تضم قاعدة تابعة للولايات المتحدة الامريكية ، و التي تعمل فيها القيادة المركزية التابعة للقوات البحرية، و تحتوي هذه القاعدة على عسكريين من دول في المنطقة و منهم قطريين ، و هدف القاعدة القيام بمهام متعلقة بمواجهة تنظيمات متطرفة متواجدة في الشرق الاوسط.

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و تم التصريح ان السلطات البحرينية قامت بالتوضيح للقائد المسؤول عن هذه القاعدة ان على العسكريين التابعين لقطر المغادرة من مملكة البحرين خلال 48 ساعة.

و ايضا تم التوضيح ان القطريين لا يزالون في القاعدة ، لكن من المتوقع ان يرحلوا خلال اليومين المقبلين ، و لم تتم معرفة اعداد هؤلاء الجنود حتي الان.

و يذكر ان المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة و مملكة البحرين قد قامو بقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع دولة قطر منذ حوالي اسبوعين، و تم اتخاذ اجراءات عقابية بحقها ، و منها اغلاق المجالات البحرية والجوية امام الخارجين منها والداخلين اليها ، و قاموا بالطلب من القطريين ان يتركوا اراضي هذه الدول.

و كان ذلك بسبب اتهام هؤلاء الدول لقطر بدعم الارهاب، وهو ما تم نفيه اكثر من مرة من قبل الدوحة.

و بعد ان تم قطع العلاقات مع قطر، قام التحالف العربي الذي تقوم المملكة العربية السعودية بقيادته ضد المتمردين الحوثيين في دولة اليمن بالاعلان عن انتهاء وجود قطر في هذا التحالف و ذلك نتيجة لممارساتها التي تعزز الارهاب في المنطقة.

و يذكر انه بالرغم من الانتقادات التي تم توجيها إلى قطر من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، إلا ان واشنطن تقوم بأرسال إشارات تؤكد من خلالها أنها لن تقوم بالتخلي عن الامارة الصغيرة ، و في نفس وقت تتم مواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة من اجل حل هذه الازمة.