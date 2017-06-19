العراق يأخذ الحياد من الازمة القطرية

Advertisements

قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك خلال الجولة التي تشمل ايضا كلا من إيران و الكويت ، .

و صرح المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في بيان له إن حيدر العبادي ، قد بدأ على رأس وفد رسمي خلال يوم الاثنين ، جولة خليجية تتضمن كلا من المملكة العربية السعودية و إيران و الكويت”.

و صرح الحديثي مضيفا أن الجولة سوف تستمر لثلاثة أيام ، و خلالها سيقوم حيدر العبادي بلقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ، و امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ، و الرئيس الإيراني حسن روحاني.

Advertisements

و الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تعد الأولى له كرئيس وزراء إلى المملكة العربية السعودية ، و تأتي خلال أزمة دبلوماسية في الخليج، و ذلك بعد ان قامت كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العرية ودول عربية أخرى في المنطقة في يوم الخامس من شهر يونيو بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر بتهمة دعمها للارهاب .

و يذكر ان دولة الكويت التي لم تقطع العلاقات مع الدوحة ، تقوم بدور الوسيط لحل الازمة .

و الجدير بالذكر ان العبادي كان قد اعرب خلال يوم السبت، اثناء لقاء له مع مجموعة من الصحافيين ، انه رافض ما اطلق عليه الحصار على قطر ،و قال ايضا ان في العراق كانت هناك معاناه أكثر من 13 سنة بسبب حصار مدمر ، و ان النظام استمر و الشعب هو من ضعف و تم استهلاك كل قواه ،و انه لا يعلم كيف تقوم الدول بتفرض حصارا وتقطع الغذاء عن الشعب ، ثم دعا إلى رفع الحصار ، و بعده اكد على التزام العراق حالة الحياد قائلا انه لا مصلحة من الدخول وسط الشجار .

و قد قال العبادي مشيرا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تجديد العلاقات بين الدول و البحث عن المصالح المشتركة من اجل خدمة المنطقة ، و يهمه ان يكون العراق نقطة التقاء وليس ساحة للصراع والخلاف.