صحيفة الرياض تكشف سر كذبة قناة “Pbs sport” الرياضية الفضائية

Advertisements

نشرت صحيفة الرياض السعودية تقريرا صحفيا تنفي فيه ما الأخبار التي نقلتها وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأن المملكة العربية السعودية ومصر قررا إطلاق مجموعة قنوات رياضية لتنهي بها احتكار بي إن سبورت الرياضية القطرية، وتم إطلاق اسم “Pbs sport” على هذه القنوات.

وأكدت صحيفة الرياض أنه ليس هناك أى شركة أو جهة تقدمت بطلب لإنشاء أى قنوات رياضية خلال الفترة الأخيرة، وأضافت الصحيفة أن الحكومة السعودية ليس لها علاقة بأى قنوات جديدة، ولم تقدم دعم مالي لإنشاء قناة “Pbs sport” الرياضية أو قنوات رياضية غيرها، وذلك بالإضافة إلى عدم وجود إثبات على تلقي لاعبين سابقين عروض لتقديم برامج أو حتى الظهور على شاشة مجموعة القنوات المزعم إنشائها.

Advertisements

وأكدت الصحيفة أن كل الأخبار المنشورة والمتداولة على هذه القنوات الجديدة ليست حقيقية وما هى إلا محض كذب وافتراء، كما نشرت الصحيفة تأكيدات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، بعدم إصدار الهيئة أى تراخيص لجهات أو شركات أو أشخاص، بإنشاء مدينة إعلامية في المملكة.

وأصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية، بيان صحفي أكدت فيه أن الهيئة فقط هى من تملك حق إصدار تراخيص لإنشاء مدينة إعلامية، وهذا لم يحدث حيث لم تصدر الهيئة ترخيص إنشاء مدينة إعلامية في المملكة، وناشدت الهيئة الإعلام المرئي والمسموع تحري الدقة وعدم نشر أى أخبار قبل التأكد من صحتها من خلال الجهات المختصة بذلك، مؤكدة على محاسبة كل من يخالف الأوامر والتعليمات التي صدرت في هذا الصدد.