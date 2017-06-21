القوات البحرية السعودية تعتقل ثلاثة أفراد من الحرس الثورى الإيرانى

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أعلنت وزارة الإعلام السعودية بإن القوات البحرية السعودية قامت بالقبض على ثلاثة أشخاص من أفراد الحرس الثوري الإيراني كانوا على يستقلون قارباً كان على مقربة من حقل مرجان النفطي قرب سواحل المملكة.

وكان الزورق واحد من ثلاثة زوارق أوقفتها القوات السعودية وكان على متنه ثلاثة رجال في حين فر الزورقان الآخران هاربين، وذلك بحسب بيان وزارة الإعلام السعودية .

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وقال البيان أن السلطات السعودية تستجوب حاليا الثلاثة المعتقلين الذين تم القبض عليهم وهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

فيما صرحت وكالة الأنباء السعودية إن الزوارق ذهبت مسرعة قبالة الحقل البترولي السعودي “المرجان”.

وأكدت أن القوات البحرية أوقفتها وقامت بإطلاق طلقات تحذيرية تجاهها ولكن لم تستجب لها الزوارق الايرانية ،وبالكشف والتفتيش اتضح أن الزورق محمل بالأسلحة من أجل أهداف تخريبية .

وكانت قد صرحت السلطات الإيرانية يوم السبت الماضي بإن خفر السواحل السعودي قامت بفتح النار على قارب صيد إيراني بالخليج ولقى على أثره صيادا إيرانيا مصرعه .

يذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد توتراً ملحوظاً خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للسعودية خاصة بعد انتقاده هو ومسؤولى الرياض لإيران واتهامها بدعم جماعات إرهابية ومساندة دول أخرى تدعم الإرهاب.

ومنذ عدة سنوات وتتبادل إيران والمملكة العربية السعودية الاتهامات والتصريحات النارية بالإضرار بالأمن الإقليمي ودعم الأطراف المتنازعة في الأزمات التي تشهدها سوريا واليمن والعراق.