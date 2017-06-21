تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد وتأييد الدعاة السعوديين لهذا القرار

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بعد قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد، وإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السابق من منصبه كرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية وبقائه في منصبه كوزير للدفاع.

وصوت على قرار تعيين محمد بن سلمان ولي للعهد 31 من عدد 34 من أعضاء هيئة البيعة السعودية، ليحقق بذلك أعلى نسبة تصويت على الإطلاق؛ ودعا العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد مساء اليوم في قصر الصفا بمكة المكرمة بعد صلاة التراويح؛ لقي هذا القرار دعم دعاة المملكة العربية السعودية، وتأييدها لهذا القرار في تغريداته على تويتر.

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أشاد عائض القرني الداعية الإسلامي السعودية، بحرير أبيات شعرية للإشادة بقرار تعيين ولي العهد الجديد محمد بن سلمان قائلا: بيعتنا لك مثل بيعة والدك من بعد جدك يا وريث العز والأمجاد من عهد المؤسس… كان سلمان المعالي للوطن دائم يعدك كلنا في ظل بيرقنا على الشرع المقدس.

كذلك أعرب محمد العريفي الداعية السعودي على تويتر عن تأييده لهذا القرار قائلا: أبايع محمد بن سلمان وليا للعهد، وأسأل الله أن ينفع بسموه، ويوفقه ويسدده، وجعله مباركاً أينما كان و يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة.

ودعا له الداعي أحمد الشقيري والإعلامي السعودي قائلا: اللهم وفق الأمير محمد بن سلمان للاستمرار في مسيرة التحسين، وأزرق الحكمة للتخطيط والهمة للعمل لما فيه خير البلاد والعباد.

كما علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي قائلا: نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد؛ ونسأل الله له التوفيق والسداد، وجزى الله الأمير محمد بن نايف خير الجزاء.

وأعرب إمام المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ: سعود الشريم: نبايع ولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأثرة علينا.