السيرة الذاتية لمحمد بن سلمان بن عبد آل سعود ولي العهد الجديد

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جاء القرار الملكي بعزل محمد بن نايف من منصبه كرئيس للوزراء ووزير للداخلية، وتعيين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود كولي للعهد وبلغت نسبة التصويت لهذا القرار من هيئة البيعة السعودية بتأييد 30 عضوا من إجمالي عدد الأعضاء البالغ عددهم 34 عضوا.

ولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس عام 1985، وهو أكبر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحقق نجاح في الثانوية العامة، وكان ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة العربية السعودية، والتحق بجامعة الملك سعود ليدرس القانون، وجاء ترتيبه الثاني على دفعته.

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أما بالنسبة لمجال في السياسة، فقد كان مستشار لوالده حينما كان حاكما للرياض، ثم تولى منصب السكرتير العام لمجلس الرياض، واستشاري لمؤسسة الملك عبد العزيز للبحوث والوثائق، وتم توليه منصب مستشار متفرغ بهية الخبراء السعودية في عام 2007 تحديدا في شهر إبريل.

كما تولى منصب أمين عام لمركز الرياض للتنافسية، ومنصب مستشار خاص لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، وبعد تولي والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولاية العهد في 2013 تم توليه منصب مستشار خاص ومشرف على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد.

وأصدر أمر ملكي لتولي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة، وعضو بمجلس الوزراء السعودي في 2014 في شهر أبريل.

ثم صدر أمر ملكي لتولي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود منصب وزير الدفاع، ورئيس للديوان الملكي، ومستشارا خاصاً للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصدر أمر ملكي آخر بتعيينه رئيس للمجلس الاقتصادي والتنمية في عام 2015.

وكان بروس ريدل الذي يدير مشروع معهد بروكينغز في واشنطن وضابط سابق بالاستخبارات الأمريكية قال عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أنه يحظى موقع ذي نفوذ هائل، وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان معروف عنه الحماسة والطموح.

كما أن محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يملك رؤية اقتصادية مميزة حيث يعمل على تطوير مصادر بديلة للبترول، والاعتماد على مصادر التنمية المستدامة، وخصخصة الاقتصاد السعودي في برنامجه الاقتصادي لرؤية 2030.

فكانت قراراته بشأن تحقيق برنامجه الاقتصادي برؤية 2030؛ خفض الدعم، وتنويع مصادر الدخل إنشاء صندوق مالي بقيمة تريليوني دولار أمريكي.