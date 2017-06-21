وزير الداخلية السعودي الجديد شاب من مواليد 1983 ويعتبر أصغر وزير داخلية فى تاريخ السعودية

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صدر صباح اليوم أمر ملكي سعودي بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية خليفة للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بعد أن تم إعفائه من منصبه كولي للعهد ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وقد ولد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بالسعودية في الرابع من نوفمبر من عام 1983، وتخرج الأمير عبد العزيز بن سعود في مدارس الظهران الأهلية بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دراسته للقانون في جامعة الملك سعود وعمل بعدها في القطاع الخاص.

هذا وقد شغل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف منصب عضوية اللجنة العليا وحاز علي جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية بالمملكة العربية السعودية وعضوية اللجنة العلمية للجائزة بتكليف من الأمير نايف، وبعد تولي الملك سلمان الحكم في المملكة العربية السعودية تم تكليف الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مستشاراً بالديوان الملكي في إدارة الحقوق وإدارة الأنظمة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للحدود ووحدة المستشارين.

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وعمل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف في الفترة الأخيرة لمدة ستة أشهر داخل الشعبة السياسية، وعمل بعد ذلك مستشاراً في مكتب وزير الدفاع حتى إصدار الأمر الملكي في شهر مايو من العام الماضي بتعيينه مستشار لوزير الداخلية ثم وزيراً للداخلية اليوم، وبذلك يعتبر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أصغر وزير داخلية في تاريخ السعودية.