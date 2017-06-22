حوض النيل تبحث في اتفاقية عنتيبي في أوغندا

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استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لحضور قمة بين رؤساء دول حوض النيل في العاصمة كمبالا الأوغندية، وتعبر أوغندا هي رئيس الدولة الحالية لمجلس وزراء مياه حوض النيل التابع لمبادرة حوض النيل.

وصرح الوفد المصري في المفاوضات أن هذه المشاركة تأتي لإيجاد حلول بين دول حوض النيل للعمل بشكل أكثر تعاون بين الدول في ظل مبادرة حوض النيل، وسيتم العودة إلى المبادرة إذا لم يتم حل الخلاف بين اتفاقية عنتيبي، وتخصيص حصص المياه في بند الأمن المائي، وكذلك بند الإخطار المسبق و الموافقة بالإجماع وليس بالأغلبية.

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وكما حدث اصطدام في المواقف في المفاوضات التي تمت في اليومين الماضيين لغياب رؤية لبعض الفنيين عن هدف هذه القمة، و هدف المبادرة الهادف إلى مشاركة صانعي القرار، والقادة لكسر سيطرة الفنيين والخبراء على المفاوضات لكسر حالة الخمود والجمود التي شمل هذا الملف لفترات طويلة، فكان هذا هو هدف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني من هذا المبادرة.

ويعمل الجانب المصري لحل خلاف اتفاقية عنتيبي في البند 14 ب، لمصطلح الأمن المائي لدول حوض النيل، حيث أعربت مصر عن شكوكها بشأن عن تحقيق إطار اتفاقية عنتيبي للأمن المائي في الجانب المصري؛ بحيث يقع الضرر من عدم الاعتراف بحصص المياه لدول حوض النيل على دول المصب بصورة خاصة في ظل مشروعات التنمية التي تقوم بها دول المنبع.

تعمل مصر على إقامة التعاون بين دول حوض النيل، حيث أن كل الدول المشتركة في أحواض الأنهار في إفريقيا بل وعلى مستوى العالم تقوم على تحقق المنافع للجميع، وعدم ضرر أي من الدول المشاركة في هذا الأنهار، لتكون دول حوض النيل في هذا الصدد مثال يحتذى به في التعاون بين الدول المشاركة للأنهار.

وسيلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام قمة حوض النيل، ويشارك في الجلسات التشاورية المغلقة بين رؤساء حوض النيل، والمشاركة أيضا في عقد لقاءات ثنائية على هامس القمة مع عدد من الزعماء الأفارقة، ومنهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.