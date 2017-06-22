تدخل امريكي لحل الازمة القطرية

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قام وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بالاعلان خلال يوم الاربعاء ان المملكة العربية السعودية و حلفائها من الخليج العربي ، قاموا بأعداد قائمة مطالب من دولة قطر و ذلك في سبيل حل الازمة الدبلوماسية الحالية بينهم وبين الامارة الصغيرة.

وصرح وزير الخارجية الامريكية ريكس تيلرسون قائلا بأن الولايات المتحدة الامريكية تأمل بان يتم تقديم لائحة المطالب الى دولة قطر خلال وقت قصير ، و ان تكون اللائحة معقولة و قابلة للتحقيق ، و جاء ذلك بعد اسبوعين من قيام الرياض بفرض حظرا على الدولة المجاورة لها قطر.

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ثم صرج مضيفا في بيان له بانه تم اعداد لائحة مطالب بتنسيق بين كلا من المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية و مملكة البحريين.

و الجدير بالذكر ان الوزير الأميركي قام بلفت النظر الى كونه على استعداد تام لكي يقوم بدور الوسيط بين الدول المتنازعة ، و ذلك في حال ان فشلت الاتصالات الإقليمية، و قد اشار في الوقت نفسه الى كونه يقوم حاليا بدعم الجهود التي تبذلها دولة الكويت من اجل التوسط في حل الازمة.

و يذكر انه تم التشديد من تيلرسون على انه من الضروري ان تستمر الوحدة بين دول الخليج من اجل ان يتم تركيز الجهود كاملة على مكافحة الارهاب في المنطقة.

و صرح مضيفا ان دور الولايات المتحدة هو ان تقوم بتشجيع كل الاطراف على ان يقوموا بطرح كل ما يشكون منه بوضوح ، وذلك لكي يكون وجود حل لهذه الازمة امر ممكن .

و الجدير بالذكر انه خلال يوم الثلاثاء ، تم الاعلان من قبل المتحدثة باسم تيلرسون ان واشنطن في حالة دهشة بسبب عدم تقديم لائحة حتى الان من المملكة العربية السعودبة ، تقوم فيها بتوضيح المطالب بعد ان قامت باتهام قطر بأنها ترعي الارهاب في المنطقة.

و الجدير بالذكر ان وزير الخارجية الامريكي قد عمل بشكل مكثف في الايام الاخيرة على الازمة بين الدول الخليج الذين يعتبرون حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة الامريكية .