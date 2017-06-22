داعش يفجر منارة الحدباء والجامع النوري في مدينة الموصل

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تتقدم القوات العراقية لتحرير معاقل تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل، وخاصة جامع النوري الكبير، بعد إعلان أبو بكر البغدادي في خطبته في رمضان 2014 عن قيام دول الخلافة الذي عمل عل توغل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وقامت القوات العراقية بالعديد من العمليات العسكرية لتطهير مدينة الوصل وبخاصة الجانب الأيمن منها والقضاء على تنظيمات داعش الإرهابية المقيمة في جنوب الموصل، وقامت قوات داعش الإرهابية بتفجير الجامع النوري التي يحتوي على مئذنة الحدباء التاريخية.

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ويعتبر جامع النوري الكبير رمز لدولة الخلافة المزعومة الذي أطلقته تنظيم داعش الإرهابي، ومن أبرز معاقل تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، وفي إطار الجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في تدمير آثار العراق تضاف إليهم تفجير جامع النوري مئذنة الحدباء التاريخية.

وفي إطار العمليات العسكرية واقترابها من الجامع النوري بمسافة خمسين متراً فجر تنظيم داعش الإرهابي الجامع وفق ما أعلنه قائد عمليات قادمون يا نينوى في العراق.

وأعرب حيدر العبادي رئيس وزراء العراق أن العملية الإرهابية التي قامت بها تنظيم داعش الإرهابي بتفجير الجامع النوري و مئذنة الحدباء يمثل إعلان رسمي من تنظيم داعش الإرهابي على هزيمته المحققة، كما وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هذا التفجير بأنه عمل إجرامي.

وفي رد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق على تنظيم داعش الإرهابي؛ الذي أتهم الطائرات الأمريكية بتفجير الجامع النوري، ومنارة الحدباء التي تعد من آثار العراق، فقد جاء رد التحالف الدولي للقوات الأمريكية بأنه لم يقم بأي عمليات عسكرية في المنطقة المتواجد فيها الجامع النوري في الموصل.

كما أعلن الكولونيل جون دوريان المتحدث باسم تحالف القوات الأمريكية بالعراق لوكالة رويترز: لم تقوم القوات الأمريكية بأي ضربات في منطقة الجامع النوري، وأعلنت القوات العراقية أن تنظيم داعش الإرهابي فجر الجامع النوري بعد أن تم تضييق الخناق عليهم من قبل القوات العراقية.

يعد الجامع النوري التاريخي من المساجد العراقية القديمة، الواقعة في مدينة الموصل، وكل ما يحيط بالجامع النوري يسمى محلة الجامع الكبير، ويشتهر الجامع النوري بمنارته المحدبة التي تعد الجزء الأصلي من بناء المسجد المتبقية إلى الآن.