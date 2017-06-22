لقاء بين صهر ترامب ونتنياهو و اخر مع عباس من اجل التأكيد على اهداف سياسة ترامب

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قام جاريد كوشنر صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب وايضا كبير مستشاريه خلال يوم الاربعاء بأجراء اجتماعا “مثمرا” مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة ، و ذلك وفقا لما قام البيت الابيض باعلانه ، ولكن تم تجنب الاعلان عن محتوى المحادثات.

و تم التصريح من قبل الرئاسة الاميركية ان كوشنر ونتنياهو قاموا بتجديد الالتزام القائم بين الولايات المتحدة واسرائيل بان يقوموا بالدفع قدما بالهدف الذي صرح عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب و هو وجود سلام حقيقي ودائم بين الاسرائيليين و الفلسطينيين.

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و يذكر انه بالاضافة إلى جاريد كوشنر ، قام بالمشاركة في الاجتماع مع نتنياهو من الجانب الاميركي كل من مبعوث دونالد ترامب الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات و معه السفير الاميركي الحالي في اسرائيل ديفيد فريد

مان.

و الجدير بالذكر ان البيت الابيض قام بالتوضيح ان المشاركين في الاجتماع قاموا بالاقرار بأن عملية السلام في المنطقة سوف تستغرق وقتا و لكنهم قاموا بالتشديد على ضرورة “ايجاد بيئة ملائمة” لكي يتم التوصل اليه.

و في نفس السياق قام كوشنر خلال وجوده في اسرائيل بزيارة منزل اسرة الشرطية الاسرائيلية التي تم مقتلها خلال يوم الجمعة في هجوم تم تنفيذه من قبل الفلسطنيين .

و الجدير بالذكر انه في مساء يوم الاربعاء قام جاريد كوشنر بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية .

و يذكر انه تم النقل من قبل وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطنية نبيل أبو ردينة بان اللقاء قام ببحث كل القضايا بشكل واضح و عميق ، حيث قام بالتطرق إلى قضايا الوضع النهائي كلها، مثل قضايا اللاجئين والاسرى.

و صرح مضيفا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قام بالتأكيد خلال اللقاء على تبني الجانب الفلسطيني مبدأ حل الدولتين لكي يتم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و تكون عاصمتها القدس الشرقية و ذلك وفقا لحدود عام 1967.

و ايضا وفقا للتصريحات قام الرئيس الفلسطيني بتجديد التزامه بأن يعمل على تحقيق السلام العادل و الشامل، الذي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ، و مبادرة السلام العربية.