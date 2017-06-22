ماكرون :رحيل الاسد لم يعد أولوية لباريس

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قام الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون بالتصريح بانه يعتبر رحيل الرئيس السوري بشار الاسد عن السلطة في سوريا العربية لم يعد أولوية بالنسبة للنظام الفرنسي، بل أصبح هدف فرنسا الاساسي هو ان تتم محاربة التنظيمات الارهابية الموجودة في سوريا ، و ذلك وفقا لمقابلة قد اجراها الرئيس و تم نشرها في ثماني صحف أوروبية يوم الخميس.

و قد قال الرئيس الفرنسي مصرحا بانه لم يقل بوضوح ان رحيل الرئيس السوري بشار الاسد عن الحكم تعد شرطا مسبقا لكل شيء ، لانه لم يقدم أحد حتى الان خلف مشروعا له ، وبهذا كرس للمرة الاولى هذا الموقف الفرنسي بخصوص سوريا و اعترف اعتراف مضمن في نفس الوقت بأن باريس قامت بتعديل موقفها من الازمة السورية.

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و الجدير بالذكر ان فرنسا كانت من اوائل الدولة التي طالبت برحيل بشار الاسد عن السلطة ، و لكن حدث تراجع عن اصرارها على ذلك من بعد الاعتداءات التي قد حدثت فيها منذ عام 2015 ، و لكن بالرغم من التراجع الا ان الموقف الفرنسي الرسمي كان يفيد بان الرئيس السوري بشار الاسد ليس من الممكن له ان يقوم بتمثيل مستقبل سوريا ، التي يجرى بداخلها نزاعا داميا منذ حوالي ست سنوات نتج عنه مقتل نحو 320 ألف فرد.

و قد قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مضيفا بخصوص هذا الموضوع ،بأنة قناعته العميقة هي انه من الواجب وع خارطة طريق دبلوماسية و سياسية ، ولكنه لم يقوم بذكر الامم المتحدة التي يشكل القرار الخاص بها و الذي تم اعتماده في عام 2015 مرجعية لتسوية النزاع.

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و يذكر ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد تابع قائلا انه حول القضية السورية فان الخطوات التي سيأخذها ستكون واضحة و قد اضاف ان اول هذه الخطوات هي محاربة مطلقة لجميع الجماعات الارهابية في المنطقة ، و صرح بأن التنظيمات الارهابية هم الاعداء الاساسيين ، وصرح ان الجميع بحاجة إلى ان يتعاون من اجل ان يتم القضاء عليهم، و خص بالذكر التعاون مع روسيا.