تعرف على قائمة مطالب الدول العربية المقاطعة من دولة قطر

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انتشر على صفحات التواصل الإجتماعي “تويتر” قائمة لمطالب الدول العربية من دولة قطر، حيث تداول عدد من نشطاء موقع التواصل والخاصة التدوينات المصغرة “تويتر”، مؤخرًا، قائمة شاملة عدد من المطالب التي ترغب الدول العربية المقاطعة لإمارة قطر أن يم تنفيذها في القريب العاجل من الدوحة.

سبق وأن قامت عدد من الدول العربية بإصدار بيانات رسمية معلنة فيها عن مقاطعتها لدولة قطر، حيث ضمت هذه الدول كلاً من “مصر والإمارات والسعودية والبحرين”، وكان لهذه الدول عدد من المطالب الهامة والتى ترغب في تحقيقها حتى تضمن استقرار شأنها الداخلي، والابتعاد عن الممارسات التي قد اتهمت قطر بالعمل عليها وأثرت سلبًا على باقي الدول العربية، وتم تداولها على موقع تويتر.

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شملت قائمة مطالب الدول العربية 13 مطلباً مختلفين، حتى تتمكن هذه الدول مع عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر من جديد، وتوافق على حل الأزمة مع الدوحة، ومن ضمن هذه المطالب ما تعلق بدولة إيران، ومنها المتعلق بقناة الجزيرة، ومنهم الخاص بتركيا.

جاء في قائمة مطالب الدول العربية المقاطعة لقطر التي تداولها نشطاء تويتر، أنهم يرغبون في أن تقوم قطر بقطع علاقتها مع دولة إيران بشكل كامل، فقد ورد أنه قد جاء في المطالب أن الدول المقاطعة ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين قطر وإيران.

كما ورد أنه قد تم طلب إغلاق قناة الجزيرة، وقد تحدد لتحقيق هذا الشرط مهلة 10 أيام، لكي يتم تنفيذه، بالإضافة إلى رغبتهم في إغلاق القاعدة العسكرية التركية والتي توجد فعليا على الأراضي القطرية.