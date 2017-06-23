تركيا تجيب عن مطلب إغلاق قاعدتها العسكرية في قطر

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أعلن “فكرى إشِيق” وزير الدفاع في تركيا أن تقدم الدول العربية بطلب إغلاق القواعد العسكرية التي هي قيد الإنشاء في الفترة الحالية في دولة قطر، يعتبر بمثابة التدخل في العلاقات التي تربط بين قطر وتركيا، وأضاف خلال التصريحات أن إعادة تقييم مشروع بناء تلك القواعد في قطر لا يتم التفكير فيه من قبل تركيا.

وأضاف وزير الدفاع خلال تصريحاته لقناة “أن تي في” أنه لم يتقدم أحد إلى تركيا بطلب يقتضي إغلاق القواعد العسكرية التابعة لها في قطر، و أن الهدف الأساسي من إنشاء تلك القواعد هناك هو حفظ الأمن في المنطقة.

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الجدير بالذكر أن قطر كانت قد استلمت أمس قائمة من الكويت، و التي تحمل أهم المطالب من قبل الدول المقاطعة لقطر وذلك للتراجع عن قرار المقاطعة، و كان من بين تلك الطلبات التي تقدمت بها الإمارات و البحرين و المملكة العربية السعودية ومصر، أن تقوم قطر بقطع كافة سبل التعاون العسكري التي تقوم بها مع تركيا، و لكن لم يظهر أي رد من قطر على تلك الطلبات.

كما وقامت قناة الحرة بنقل إجراءات نقل الجنود الأتراك إلى قطر وذلك من خلال مجموعة من المصادر الرسمية التابعة للقنوات التركية، و قد قامت الصحف الرسمية في تركيا بنشر قرار إرسال القوات التركية إلى قطر بعد موافقة “رجب الطيب أردوغان” على هذا القرار.

و قد جاء هذا القرار من قبل تركيا إعلانا منها تقديم الدعم الكامل لقطر، وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية في حقها و قرار المقاطعة، والذي جاء بعد اتهام قطر بتقديم الدعم للإرهاب و الإضرار بأمن المنطقة.